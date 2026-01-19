Ficha FIBE: Qué datos pide y qué revisar antes de responder el catastro tras una emergencia

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) permite caracterizar a los hogares afectados y orientar las primeras ayudas. Estos son sus módulos, campos principales y recomendaciones clave para completarla.

Con el inicio del proceso de catastro para familias afectadas por una emergencia, uno de los instrumentos centrales es la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Se trata de un formulario que levanta información del hogar y de la vivienda con el fin de dimensionar daños y necesidades, y así orientar la entrega de ayudas tempranas y medidas posteriores.

En el contexto de los incendios en el sur, autoridades regionales han indicado que esperan iniciar la aplicación de la FIBE desde el martes, en coordinación con municipios y equipos en terreno.

Qué es la FIBE y para qué sirve

La FIBE corresponde a un catastro aplicado a hogares afectados por emergencias, desastres o catástrofes. Su objetivo apunta a identificar afectaciones y requerimientos del grupo familiar y de la vivienda para apoyar decisiones de ayuda y respuesta estatal.

Quién la aplica y qué tener presente

La FIBE la completa un encuestador o encuestadora autorizado, habitualmente a través de equipos municipales y coordinación institucional en terreno.

Parte de la información se declara por el hogar (informante) y otra parte depende de observación técnica en el domicilio afectado.

Conviene responder con datos consistentes y verificables: composición del hogar, dirección exacta, condición de la vivienda y daños observables.

Si el hogar se encuentra evacuado o con restricciones de acceso, la toma de datos puede ajustarse a la factibilidad operativa y a criterios de seguridad.

Qué campos pide la FIBE: módulos y datos principales

1) Dirección del hogar

Región, comuna y localidad.

Calle, numero y complemento (depto, block, lote u otro).

Referencia o indicación para ubicar el lugar.

Georreferenciación (latitud y longitud), según corresponda.

2) Composición del hogar

Cantidad de integrantes y registro por persona.

Identificación de cada integrante (por ejemplo: documento de identidad), nombres y apellidos.

Edad y sexo.

Vínculo o relación con el jefe o jefa de hogar.

Condiciones relevantes declaradas (por ejemplo: discapacidad o dependencia, si aplica, según el formulario vigente).

3) Necesidades especiales

Identificación de integrantes con necesidades especiales asociadas a salud, cuidados o apoyo.

Requerimientos prioritarios del hogar para enfrentar la emergencia, de acuerdo con alternativas del formulario.

4) Información de la vivienda

Tipo de vivienda.

Viviendas presentes en el sitio y ocupación del sitio (por ejemplo: propietario, arrendatario u otra condición, según categorías del formulario).

Seguro asociado a la vivienda (si existe).

Servicios básicos y su estado (por ejemplo: agua, electricidad u otros, según lo que pregunte el instrumento).

Lugar donde pernocta el hogar tras la emergencia (si la vivienda no resulta habitable o el hogar no permanece en el domicilio).

5) Apreciación del daño (sección técnica)

Evaluación de afectación de enseres del hogar (nivel o categoría, según criterios técnicos del instrumento).

Daño significativo en la vivienda (sí o no).

Habitabilidad de la vivienda (sí o no).

Grado o categoría de afectación de la vivienda, según tipo de emergencia.

Registro fotográfico, cuando el encuestaje se realiza mediante aplicación.

6) Redes y participación

Posibilidad de recibir ayuda en el corto plazo por parte de vecinos, amistades o familiares (sí o no).

Tipo de ayuda posible, si corresponde.

Participación en organizaciones o grupos en los últimos tres meses, según alternativas del formulario.

7) Identificación del informante y cierre

Nombre e identificación del encuestador o encuestadora, con firma.

Nombre del informante, documento de identidad y firma.

Correo electrónico del informante, si existe.

Comunicación de finalidad del uso de datos y solicitud de autorización para tratamiento y eventual derivación a entidades que entreguen ayudas.

Entrega de comprobante o copia ciudadana del registro, según modalidad.

Recomendaciones prácticas antes de responder