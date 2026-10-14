Federación Minera lamenta nueva muerte de trabajador y exige fortalecer medidas para proteger al rubro minero

La Federación Minera de Chile (FMC) lamentó una nueva muerte de un trabajador del rubro de la minería.

Este miércoles se conoció sobre el deceso de un trabajador tras un accidente registrado en la Mina Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta.

Durante el último mes se han registrado distintos decesos a raíz de accidentes en faenas de Minera Escondida, Radomiro Tomic, Los Colorados, El Teniente y Nueva California.

En un comunicado, la Federación expresó “su más profundo dolor y solidaridad para con las familias, compañeras y compañeros de trabajo de los dos trabajadores mineros que han perdido la vida en las últimas 48 horas. Esta es una nueva jornada de consternación que enluta a la minería nacional”.

Según señalaron, cifras del Sernageomin indican que este año 13 trabajadores han perdido la vida por ocasión del trabajo. Seis de esos casos ocurrieron en los últimos 12 días.

“Estas cifras atroces son alarmantes y nos obligan a exigir con mayor fuerza que no podemos seguir normalizando que trabajadores salgan de sus hogares a buscar el sustento para sus familias y que no regresen sanos y salvos a sus casas. Cada trabajador fallecido, cada vida perdida es un dolor irreparable, una pérdida definitiva, es una familia destruida, compañeros y compañeras afectadas y un dolor para toda la comunidad minera”, alertaron.

En ese sentido, exigieron al Estado “fortalecer de manera efectiva y permanente los recursos humanos, técnicos y presupuestarios del Sernageomin y de la Dirección del Trabajo, puesto que son estos organismos los que cumplen funciones esenciales de fiscalización de la seguridad en la que se ejecutan las labores mineras y del cumplimiento de la legislación laboral, respectivamente”.

Con todo, la Federación afirmó que es “indispensable” tener instituciones fiscalizadoras robustas, que tengan “capacidad de prevención, presencia efectiva en las faenas y facultades para exigir el cumplimiento de las normas que resguardan el trabajo digno, decente y seguro”.

“No queremos más condolencias, queremos que las y los trabajadores regresen con vida a sus hogares. ¡La vida está primero!”, remarcaron.

Finalmente, llamaron al Gobierno, al Congreso y a las empresas mineras a “asumir sus responsabilidades y adoptar medidas concretas que permitan detener esta dolorosa sucesión de fallecimientos. Hoy acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de los trabajadores que han partido, pero también reafirmamos nuestro compromiso de continuar luchando por condiciones laborales seguras para todas y todos quienes hacen posible el desarrollo de la principal actividad productiva del país”.