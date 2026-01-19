Familiares de víctimas de incendios forestales denuncian estafas telefónicas por supuestas ayudas

País incendios forestales

19.01.2026 / 18:34

La Fiscalía Regional del Biobío advirtió que, a través de falsas llamadas telefónicas, desconocidos simulan ser funcionarios de Carabineros y solicitan a las víctimas de los incendios forestales de Penco-Tomé ingresar a un enlace donde supuestamente habría información relevante sobre su situación.

La Fiscalía Regional del Biobío informó que se han recibido denuncias de familiares de víctimas y personas damnificadas por el siniestro Penco-Tomé, quienes estarían siendo víctimas de estafas telefónicas.

En ese contexto, la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional (URAVIT), María Alejandra Monsalve, señaló que se han conocido al menos dos casos en los que las personas han recibido mensajes y llamadas telefónicas de desconocidos, quienes se hacen pasar falsamente por Carabineros y les solicitan ingresar a un enlace donde supuestamente habría información relevante.

Sin embargo, tras acceder a dichos enlaces, las víctimas sufren el hackeo de sus datos personales, lo que posteriormente permite a los estafadores solicitar dinero a sus contactos.

Ante esta situación, la jefa de URAVIT subrayó que las instituciones no envían enlaces para entregar información a las víctimas.

“Esta llamada es falsa. La única manera de acceder a información es por las líneas oficiales de la Fiscalía o concurriendo a Carabineros, pero nadie les está enviando un link para ingresar”, concluyó.

