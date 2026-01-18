Emergencia en Ñuble y Biobío: Fallecidos aumentan a 19 y gobierno califica siniestros como “mega incendio”

El gobierno hizo entrega de un nuevo balance en el marco de los incendios forestales que están afectando a las regiones del Ñuble y del Biobío.

Tras un Cogrid nacional, el ministro de Seguridad, Luis Cordero informó que el número de fallecidos aumentó a 19 y comparó el siniestro con los “mega incendios” de 2017, 2023 y 2024 en Chile.

“El primero de los asuntos que me interesa resaltar es que estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, en términos de intensidad como mega incendio, a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024”, detalló.

En esa línea explicó que “esa es la entidad de la magnitud del incendio, el que hemos debido abordar desde la madrugada, durante el día de hoy y el que se encuentra proyectado hacia mañana”.

Cordero detalló que “el total de personas fallecidas hasta ahora son 19, sin perjuicio del detalle que a continuación entregará la directora, 18 corresponden a la región de Biobío y 1 a la región de Ñuble”.

“Hay más de 630 personas albergadas, hay 9 albergues que son operativos, tenemos levantado hasta esta hora más de 1.500 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100”, cerró.