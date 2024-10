Factchecking UC: ¿Providencia es la tercera comuna de la Región Metropolitana con menor proporción de hogares victimizados por delitos violentos?

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2023, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Subsecretaría de Prevención del Delito, revela que solo Vitacura (2,47%) y Las Condes (2,7%) presentan mejores cifras en la medición de los crímenes de fuerza o de amenaza. Sin embargo, Providencia sí puntúa más alto en la victimización de otros delitos.

Veredicto: Impreciso: En términos generales la afirmación es correcta, debido a que se puede verificar con las fuentes disponibles y expert@s, pero hay datos imprecisos, omitidos o falta contexto.

La información entregada por Jaime Bellolio es, en parte, correcta, ya que los porcentajes que mencionó corresponden a uno de los tipos de victimización informados por los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). Sin embargo, al entregar la información, el candidato omite el tipo de delitos de los que son representativas las cifras, que son los delitos violentos. También, omite a varias comunas metropolitanas del Frente Amplio y Partido Comunista y a todo el resto de las comunas de Chile Vamos. Por lo tanto, el equipo de FactChecking.cl determinó que la afirmación es imprecisa.

El 26 de agosto, CNN Chile transmitió en vivo un debate entre los candidatos a la alcaldía de Providencia, en el cual participaron Jaime Bellolio de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Macarena Fernández del Frente Amplio (FA) y Drazen Markusovic del Partido de la Gente (PDG). Durante la sección dedicada a propuestas sobre seguridad, Bellolio mencionó que la “victimización en la ENUSC” de Providencia era de un 3,44%, en comparación con algunas de las comunas dirigidas por el FA y el Partido Comunista (PC), donde esta cifra era superior (minutaje de la frase: 11:20).

Si bien los datos mencionados por el exministro Secretario General de Gobierno existen y corresponden a la versión más reciente de la encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no responden a una victimización general. Al revisar los resultados del 2023 de la ENUSC por comunas, se pudo encontrar una coincidencia entre los números citados por Bellolio y la proporción de hogares victimizados por delitos violentos. El candidato de Chile Vamos nunca especificó que hablaba de estos crímenes. Los delitos violentos son solo algunos de los ilícitos que mide la investigación y no representan el panorama general de seguridad de las comunas estudiadas. El detalle de las cifras aludidas por el exdirigente estudiantil es el siguiente:

PROPORCIÓN DE HOGARES VICTIMIZADOS POR DELITOS VIOLENTOS (ENUSC 2023, INE):

LUGAR PORCENTAJE Chile (total nacional) 8,13% Región Metropolitana 10,31% Estación Central 13,2% Ñuñoa 8,73% Providencia 3,44% Recoleta 11,67% Santiago Centro 15,14%

Otro factor a considerar, es que Bellolio compara a una de las comunas de la Región Metropolitana liderada por su coalición, con cuatro comunas dirigidas por el FA o el PC, sin especificar el criterio con las que las eligió. En la región capitalina, el partido del presidente Gabriel Boric suma ocho ediles y el PC, tres (esto es sumando a los independientes electos en pacto). Siguiendo el mismo criterio, la coalición Chile Vamos suma 14 líderes comunales en la región. El desglose de hogares afectados por delitos de fuerza o de amenaza en esas comunas es el siguiente:

PROPORCIÓN DE HOGARES VICTIMIZADOS POR DELITOS VIOLENTOS EN COMUNAS LIDERADAS POR FA, PC Y CHILE VAMOS, SIN CONTAR LAS YA MENCIONADAS (ENUSC 2023, INE):

COMUNA ALCALDE(SA) PARTIDO POLÍTICO PORCENTAJE Buin Miguel Araya UDI 6,17% Calera de Tango Hortensia Mora UDI Comuna no encuestada.* Colina Isabel Valenzuela UDI 11,26% Curacaví Juan Pablo Barra Independiente en pacto con Chile Vamos Comuna no encuestada. Independencia Gonzalo Durán FA 13,59% Isla de Maipo Juan Olave Independiente en pacto con Chile Vamos Comuna no encuestada. La Florida Rodolfo Carter Independiente en pacto con Chile Vamos 8,33% La Reina José Manuel Palacios UDI 4,89% Las Condes Daniela Peñaloza UDI 2,7% Lo Barnechea Cristóbal Lira UDI 6,74% Lo Espejo Javiera Reyes PC 6,45% Maipú Tomás Vodanovic FA 11,72% Melipilla Lorena Olavarría FA 9,35% María Pinto Jessica Mualim Renovación Nacional (RN) Comuna no encuestada. Paine Rodrigo Contreras UDI 7,04% Puente Alto Germán Codina RN 8,4% Quilicura Paulina Bobadilla Independiente en pacto con Frente Amplio 7,47% San Miguel Érika Martínez FA 9,18% Tiltil Luis Valenzuela FA Comuna no encuestada. Vitacura Camila Merino Evópoli 2,47%

*Las comunas no encuestadas no cumplen los criterios metodológicos impuestos por el INE para ser incluidas en la encuesta, pues es un instrumento diseñado para áreas urbanas.

A propósito de los porcentajes de victimización arrojados por la encuesta, Pedro Valdivia, profesor de Leyes Especiales y de Prevención de Delitos en la Escuela de Oficiales de Carabineros, dice que la medición de victimización tiene algunas variables que influyen en los resultados, por ejemplo, el factor demográfico y el geográfico. “Si yo quiero medir un delito de robos con violencia, asaltos, encerronas, por ejemplo, en una zona rural, probablemente la tasa de victimización va a ser bastante baja, entonces es relativo”, afirmó. Además, precisó que no es simple comparar las comunas porque tienen características distintas, en específico se refirió a Ñuñoa y a Santiago. “La comuna de Ñuñoa, por ejemplo, (…) es una comuna eminentemente residencial. Si la comparamos con Santiago que no es una comuna residencial, es una (comuna de) actividad de paso, de negocios, de gente que va al lugar, por lo tanto, la confluencia de público es muy grande y la factibilidad del delito va a aumentar (sic)”, aseveró.

Por su parte, Pilar Lizana, investigadora especialista en seguridad, crimen organizado y narcotráfico, afirma que sí se pueden comparar las cifras de comunas de demografías y situaciones socioeconómicas distintas, pero siempre teniendo en cuenta las dinámicas delictivas propias de los lugares: “Por ejemplo, la dinámica de seguridad que se desarrolla en Puente Alto está muy asociada a bandas organizadas, al microtráfico, al narcotráfico, al crimen organizado, control territorial y competencia criminal, que es distinto a lo que podría suceder en una comuna como Providencia, donde si bien existen bandas organizadas para cometer delitos, no necesariamente podríamos estar hablando de un crimen organizado con células que responden a liderazgos mayores”, asegura la profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Con respecto al resto de delitos consultados en Providencia, los resultados de la ENUSC muestran mayores porcentajes en comparación con los delitos violentos. En robos no violentos (incluye robo desde vehículo, robo de vehículo no violento, robo con fuerza en la vivienda no violento y robo por sorpresa no violento) tiene una proporción de 17,93% de hogares victimizados. Asimismo, el delito de hurto tiene una proporción de 6,5% de hogares victimizados. En este enlace puedes revisar el resto de los resultados de la comuna. Y aquí, puedes consultar los resúmenes por comuna (Resultados > Publicaciones y Anuarios > 2023).

El Equipo de FactChecking.cl se contactó con las municipalidades de las comunas del Frente Amplio y Partido Comunista aludidas por Jaime Bellolio en su afirmación. Sin embargo, ninguna entregó una respuesta ni quiso referirse al tema.

*Este chequeo de datos se realizó en el marco de una actividad del curso de Análisis de Periodismo Comparado de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. La editora general del proyecto Factchecking.cl es la profesora Alma Palacios.