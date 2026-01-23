Los detalles del robo a bodega de Brinks que habría liderado excarabinera conocida como “La Mami” en 2024

La investigación ya suma 26 imputados, incluyendo a miembros de Carabineros, y una exsargento que sería la presunta líder de la banda quedó en prisión preventiva este viernes.

Tras la prisión preventiva decretada este viernes para Claudia Bustamante, exsargento segundo de Carabineros acusada de participar en el millonario robo a la sucursal de Brinks de agosto de 2024, vuelven a surgir interrogantes sobre los detalles de este megasalto.

El delito, ejecutado con una precisión casi cinematográfica y ocurrido hace más de un año, sacudió a Rancagua y generó múltiples especulaciones.

Al poco tiempo, la Fiscalía confirmó que se trató de un robo planificado por una banda criminal, que logró llevarse cerca de $12 mil millones.

El día del robo

El 16 de agosto de 2024, a las 12:55 horas, un violento robo sacudió la sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua, Región de O’Higgins.

Testigos del hecho, como uno de los trabajadores de la zona, inicialmente pensaron que se trataba de personal de la empresa realizando trabajos, hasta que se percataron del asalto.

Sin embargo, el incidente activó alarmas posteriormente en la ciudad debido a las tácticas empleadas por los delincuentes y el impacto que generaron en la seguridad y el tránsito urbano.

Incendio de vehículos y lanzamiento de “miguelitos”: Los detalles del robo

Un grupo de 13 hombres encapuchados, armados y con escaleras irrumpió en la sucursal ubicada en Avenida Río Loco.

Según las investigaciones, los delincuentes ingresaron a la bodega de Brinks usando pelucas y uniformes azules similares a los de la empresa.

Los delincuentes llegaron en al menos cuatro vehículos, que utilizaron para escapar tras apoderarse de diversas bolsas con grandes sumas de dinero.

Para desviar la atención y obstaculizar el acceso a la zona, los asaltantes incendiaron varios vehículos en las principales rutas de Rancagua y esparcieron “miguelitos” en calles aledañas, provocando un severo caos vial.

Tras un intenso despliegue policial, 13 involucrados fueron detenidos alrededor de las 17:00 horas, aunque dos resultaron heridos durante un intercambio de disparos: uno con una herida en la pierna y otro con lesiones graves.

En el operativo, que contó con un amplio despliegue del GOPE, OS9 y Labocar, se incautó una granada de humo, múltiples armas cortas y largas de diversos calibres, incluyendo armamento de guerra.

El 17 de agosto, se detuvo a un guardia de la empresa Brinks, presuntamente implicado en el robo, y fue dejado a disposición del tribunal de Garantía de Rancagua.

Un día después, el 18 de agosto, se confirmó la detención de una funcionaria de la empresa Brinks, elevando a 18 el número de personas vinculadas al ilícito, según detalló la Fiscalía Regional de O’Higgins.

La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Rancagua para su control de detención, en el marco de las diligencias que incluyeron acusaciones de porte ilegal de armas de fuego y robo con intimidación.

Declaraciones clave y testimonio reservado

Uno de los testigos de la indagatoria, expareja de uno de los 18 sujetos formalizados en el caso, describió cómo su expareja, el vigilante de Brinks, Óscar Saavedra, le confesó la planificación del robo.

El relato reveló que Saavedra le había mencionado a su expareja que su novia “enfrentaba problemas económicos para costear un tratamiento médico“, lo que podría haber sido un factor motivador en el plan delictivo.

En cuanto a la cajera, esta bajó a fumar junto a unas compañeras en las afueras de la empresa minutos antes de que llegaran los sujetos.

Estos arribaron a bordo de un vehículo Maxus blanco y descendieron amenazando a la cajera y sus compañeras con un fusil AK-47. Todo esto ocurría mientras la imputada fingía ser una víctima más del asalto.

Armados con AK-47 y el rol clave de los cómplices

Durante la imputación de cargos el 20 de agosto de 2024, el Ministerio Público entregó los detalles sobre cómo la banda criminal planificó el violento robo.

De acuerdo a Fiscalía, el grupo corresponde a una organización que operaba en distintas regiones y que se concertó desde inicios de ese año.

Además, aseguraron que está integrada por los 18 imputados y también por otros sujetos.

Es así que, con una estructura jerarquizada, dividieron una serie de funciones que realizaría cada uno de los integrantes del robo. Entre estas se encontraba:

Conseguir la información interna de la empresa.

de la empresa. Encontrar un lugar donde reunirse para la planificación.

para la planificación. Conseguir las armas de fuego y los vehículos robados para movilizarse y trasladar el dinero robado.

y los para movilizarse y trasladar el dinero robado. Conseguir fardos de paja para quemar vehículos junto con miguelitos y cadenas para bloquear las calles cuando arrancaran con el dinero robado.

Detención y prisión preventiva para sargento de Carabineros involucrada

El caso dio un giro aún más impactante esta semana, luego de que el 22 de enero de 2026 se detuviera a una exsargento segundo de Carabineros, quien quedó en prisión preventiva este viernes, y quien sería la presunta líder de la banda criminal.

Durante la audiencia de formalización, el tribunal le imputó robo en lugar no habitado, robo con intimidación, asociación delictual y asociación criminal, además de liderar la banda que perpetró el atraco.

Hasta ahora, la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua ha imputado a 26 personas, incluyendo seis miembros de Carabineros, en uno de los robos más millonarios de los últimos años en Chile.

La Prefectura de Carabineros Cachapoal informó que la exsargento fue desvinculada de la institución por faltas graves a la ética profesional vinculadas al delito.