Exministro Nicolás Grau y la Ley de Reconstrucción: “Es una transferencia gigante a los sectores de alto ingreso del país”

El exministro Nicolás Grau abordó el actual escenario político y económico bajo la nueva administración, lanzando duras críticas a la recién aprobada Ley de Reconstrucción. En conversación con el programa Influyentes de CNN Chile, la exautoridad de gobierno catalogó la iniciativa como extrema y cuestionó la falta de diálogo para su tramitación en el Congreso.

Durante su intervención, el militante del Frente Amplio (FA) profundizó en los efectos económicos de la normativa impulsada por el actual Ejecutivo, al cual catalogó de ultraderecha en términos programáticos. “Es una transferencia gigante a los sectores de alto ingreso del país”, afirmó el exministro, advirtiendo que la medida se aprobó con una promesa que resulta incierta respecto al crecimiento económico nacional.

En esa misma línea, Grau cuestionó la estrategia legislativa del gobierno, asegurando que se trata de una situación inédita en la historia política reciente de Chile. “Esta es la primera reforma tributaria que se hace sin acuerdo desde el 90 a la fecha”, enfatizó el exsecretario de Estado, agregando que el Ejecutivo no mostró disposición para tomar propuestas como la de conformar una comisión técnica de expertos para destrabar el debate.

Asimismo, la exautoridad proyectó un escenario complejo para las finanzas públicas a raíz de la implementación de esta legislación, asegurando que se generará un déficit fiscal mucho mayor a futuro. Según sus proyecciones, el actual gobierno se verá forzado a reducir la inversión estatal. “Van a recortar el gasto social”, advirtió Grau, explicando que los ministerios de Salud, Educación y Trabajo concentran el 60% del presupuesto nacional, por lo que las reducciones afectarán directamente a áreas que no constituyen obligaciones legales, como es el caso de los recursos anuales destinados a la salud pública.

Finalmente, consultado por la periodista Paula Escobar sobre las recientes definiciones del Congreso Ideológico de su partido, donde se planteó la superación del modelo económico actual, el exministro defendió la postura ideológica del bloque. “En la tradición socialista siempre ha existido una crítica estructural al capitalismo”, aseveró Grau, aunque matizó aclarando que los programas de gobierno que ofrecen a la ciudadanía desde su sector político se enmarcan, en la práctica, dentro de medidas socialdemócratas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas.