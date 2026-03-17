Exdirector de Migraciones durante el Gobierno de Boric y críticas por manejo de las fronteras: “Históricamente, a la izquierda el tema le ha incomodado”

Luis Eduardo Thayer además aseguró que no se había hecho un sinceramiento por parte de la izquierda sobre migraciones de la magnitud que se hizo durante el Gobierno anterior.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones durante el Gobierno de Gabriel Boric, Luis Eduardo Thayer, se refirió a las primeras medidas que está impulsando el Presidente José Antonio Kast en materia de control fronterizo.

Ésto, en medio de la construcción de una zanja en la frontera del norte, sumado a las críticas contra la administración saliente por el manejo migratorio.

En este contexto, en diálogo con Tele13 Radio, Thayer fue consultado sobre si existía algún complejo en el exoficialismo para adoptar medidas de este ámbito.

Sobre esto, aseguró que “yo creo que esto es súper claro. A la izquierda, el tema en Chile -históricamente- le ha incomodado“.

“Yo lo viví en carne propia. No había habido un sinceramiento real respecto de asociar la migración con las preocupaciones de la ciudadanía”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que “esa conexión entre política migratoria y preocupaciones de la ciudadanía, yo creo que la izquierda en Chile no la había realizado con la profundidad que la realizamos durante el Gobierno”.