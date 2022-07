La actual alcaldesa de Providencia, ex diputada y senadora, Evelyn Matthei, consignó este jueves sus dudas respecto a si actualmente escogería la militancia en su actual partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI), aludiendo que desde un principio experimentó las diferencias entre su liberalismo y el conservadurismo de la organización política.

En detalle, en la entrevista hecha por Ignacio Franzani para Súbela Radio, la autoridad reflexionó respecto a su carrera política con foco en dicho tema: “Cuando me invitaron a entrar a la UDI yo les dije ‘a ver, cuidado, yo soy liberal, voy a votar a favor del divorcio’, voté a favor de la píldora del día después, ‘entonces, después no quiero que me vengan a presionar‘”.

Consultada por si había llegado el momento de independizarse políticamente, la alcaldesa señaló que para ella “siempre son las horas de las conversaciones, siempre; lo cual no significa que yo me vaya a ir de un partido, no lo estoy pensando en este minuto, para nada”.

Lee también: Senador Moreira por plebiscito: “Con o sin Bachelet el resultado no va a cambiar porque los chilenos no son tontos”

“¿Si en este momento tuviera que entrar a militar [a un partido], escogería a la UDI? No, probablemente escogería otro. Pero yo siempre siento ‘ok, tú estás en un partido, estás operando con ellos’, pero mis convicciones son las mías“.

Ante la pregunta respecto a si se siente cómoda en la UDI, Matthei respondió: “A ratos más, a ratos menos“. En tanto, negó que pudiese crear su propio partido: “Es mucho trabajo”, dijo.