Región de Valparaíso: Ordenan evacuar seis sectores de Limache y Concón por incendios forestales

Las autoridades activaron el Sistema de Alerta de Emergencia para notificar a los residentes.

Seis sectores de las comunas de Limache y Concón, Región de Valparaíso, debieron evacuar este viernes por porden del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) debido a la propagación de dos incendios forestales.

En Limache, el organismo de emergencia declaró alerta roja durante horas de la tarde y dispuso la evacuación de la población de los sectores Población Los Aromos 1 y El Portezuelo, tras el avance del incendio identificado como Forestal ACE 2.

Mientras tanto, en Concón, aunque aún no se ha decretado alerta roja, se solicitó la evacuación de la Comunidad Los Peumos, el Condominio Maximiliano, La Higuera y Los pinos para proteger a la población ante otro siniestro forestal que amenaza la zona.

Para garantizar que los residentes recibieran la información de manera inmediata, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando notificaciones vía mensajería a los sectores afectados.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano, en la comuna de Concón, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.