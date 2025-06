Estudio del Reuters Institute de la U. de Oxford: CNN Chile sigue siendo el canal de televisión más confiable para los chilenos

De esta manera, CNN Chile afianza su marca en el país, destacando por la calidad de sus productos periodísticos.

Este lunes se entregó un nuevo Digital News Report 2025 del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford.

La investigación da cuenta de la percepción ciudadana de los medios de comunicación de Chile y el mundo.

En ese sentido, en lo que respecta a nivel local, Reuters dio cuenta que CNN Chile sigue siendo el canal de televisión más confiable para los chilenos, sólo superado por Radio Biobío.

El estudio refleja que el 61% de las audiencias confía en los contenidos informativos de CNN (Biobío registra un 65%) y que sólo el 16% dice no confiar en sus contenidos, una de las cifras más baja a nivel local.

De esta manera, CNN Chile afianza su marca en el país, destacando por la calidad de sus productos periodísticos.