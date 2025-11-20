País país

Estudiantes son reconocidos en la segunda edición del concurso de dibujo “Energía que nace desde la comunidad”

20.11.2025

Más de 80 estudiantes, desde quinto básico a cuarto medio, de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua participaron en el concurso con obras que reflejaron cómo las acciones cotidianas pueden contribuir a un desarrollo más sostenible.

El Servicio Local de Educación Pública de Colchagua y Tinguiririca Energía realizaron la premiación de la segunda edición del concurso de dibujo “Energía que nace desde la comunidad”, que reunió a más de 80 estudiantes de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua. La participación aumentó un 33% respecto al año anterior.

Se reconoció a seis alumnos de básica y enseñanza media por obras que destacaron el rol de la comunidad y la energía sustentable. Los ganadores pertenecen a establecimientos como la Escuela Alto Miraflores, Colegio San Nicolás, Escuela Olegario Lazo Baeza, Colegio Hermano Fernando de la Fuente, Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos y Liceo Heriberto Soto Soto.

El concurso contó con un jurado compuesto por representantes del arte, la educación, organismos públicos y el sector privado, además del apoyo de Radio Manía como media partner.

