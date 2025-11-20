Estudiantes son reconocidos en la segunda edición del concurso de dibujo “Energía que nace desde la comunidad”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Más de 80 estudiantes, desde quinto básico a cuarto medio, de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua participaron en el concurso con obras que reflejaron cómo las acciones cotidianas pueden contribuir a un desarrollo más sostenible.
El Servicio Local de Educación Pública de Colchagua y Tinguiririca Energía realizaron la premiación de la segunda edición del concurso de dibujo “Energía que nace desde la comunidad”, que reunió a más de 80 estudiantes de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua. La participación aumentó un 33% respecto al año anterior.
Se reconoció a seis alumnos de básica y enseñanza media por obras que destacaron el rol de la comunidad y la energía sustentable. Los ganadores pertenecen a establecimientos como la Escuela Alto Miraflores, Colegio San Nicolás, Escuela Olegario Lazo Baeza, Colegio Hermano Fernando de la Fuente, Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos y Liceo Heriberto Soto Soto.
El concurso contó con un jurado compuesto por representantes del arte, la educación, organismos públicos y el sector privado, además del apoyo de Radio Manía como media partner.
