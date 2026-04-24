“Está claro que yo cometí un error por desconocimiento”: Presidente Kast reconoce equivocación por almuerzo con excompañeros en La Moneda

Este viernes, el Presidente José Antonio Kast participó en un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), en el que también realizó una alocución frente a los invitados.

Durante su intervención, el mandatario señaló que “nosotros no tenemos que buscar cualquier excusa para no ser transparentes. Requiere más formación; requiere —en algunos casos— decir: «Partamos de nuevo, formémonos y, de aquí en adelante, todo esto tiene que cambiar». Pero ya no puede haber excusas“.

“Y al menos en lo que corresponde a nuestro Gobierno, es lo que le hemos señalado y solicitado a todos los funcionarios, empezando por quien les habla”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “también uno puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento y no se va a volver a repetir, así que no se preocupen“.

Posteriormente, bromeó con el almuerzo que organizó en La Moneda con excompañeros de la universidad, lo que motivó un oficio de la Contraloría contra Presidencia: “Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial“, indicó entre risas de los presentes.

“Pero uno puede enmendar. Y para eso es la corrección: para eso uno acoge y agradece las fiscalizaciones. Uno siempre actúa sobre la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien. Y todos debemos cumplir el mismo estándar”, sentenció el presidente en su discurso.