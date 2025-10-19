Encuesta Cadem: Jara y Kast lideran intención de voto con ventaja sobre triple empate por tercer lugar
Por CNN Chile
19.10.2025 / 20:24
La última medición de Plaza Pública revela que la candidata oficialista obtiene 26% y el abanderado republicano 22%, mientras Matthei, Kaiser y Parisi se disputan el tercer puesto con porcentajes estrechos.
Jeannette Jara se mantiene al frente de las preferencias presidenciales con 26% de las intenciones de voto, seguida por José Antonio Kast con 22%, según la encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la tercera semana de octubre.
El estudio revela un triple empate por el tercer lugar entre Evelyn Matthei (14%), Johannes Kaiser (12%) y Franco Parisi (11%), configurando un escenario competitivo a tres semanas de las elecciones.
Escenarios de segunda vuelta
En proyecciones de balotaje, Jara enfrentaría dificultades para superar a sus principales contendores, perdiendo por 16 puntos contra Kast (33% vs 49%) y por 18 puntos frente a Matthei (30% vs 48%).
La encuesta también registró una evaluación positiva del último debate presidencial para Jara, Kast y Kaiser, quienes fueron percibidos como los ganadores del encuentro. Paralelamente, la aprobación al presidente Gabriel Boric cayó a 31%, su nivel más bajo en el periodo.