Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en tres regiones del país: Se esperan hasta 34°C

Desde meteorología señalaron que el fenómeno se debe a una “circulación ciclónica en superficie”.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas en la zona centro.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por una “circulación ciclónica en superficie”, golpeará tres regiones entre el lunes 12 y martes 13 de enero.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?