Embajador de Israel en Chile critica regalo de camiseta palestina a bebé de Boric: “Perjudica la imagen y nombre del país”

La comunidad palestina en Chile obsequió al Presidente Gabriel Boric una prenda de bebé con símbolos de la causa palestina, generando críticas por parte del embajador de Israel, Gil Artzyeli, quien calificó el gesto como una incitación al antisemitismo y un llamado a la eliminación de Israel.

Esta miércoles, la comunidad palestina en Chile sostuvo una reunión con el Presidente Gabriel Boric, en la que le entregaron un regalo especial con motivo de su reciente anuncio de que será padre.

El obsequio consistió en una prenda de bebé que incluía un mapa del territorio palestino y la consigna “From the river to the sea” (en español, “Desde el río hasta el mar”), una frase comúnmente asociada con el apoyo a la causa palestina.

El momento fue compartido en las redes sociales de la comunidad palestina, donde destacaron la alegría del mandatario al recibir el regalo. Sin embargo, la acción generó una fuerte reacción por parte del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien calificó el gesto como una “vergüenza”.

A través de su cuenta en X, Artzyeli expresó: “Qué vergüenza que la comunidad palestina de Chile, cuyo presidente apoya a Hamás, le regale al Presidente Gabriel Boric para su futuro hijo una camiseta ‘From the river to the sea’, que es un llamado explícito a la eliminación de Israel y al asesinato de millones de personas”.

El diplomático también acusó a la comunidad palestina de Chile de incitar al antisemitismo y de promover la destrucción de Israel y la cultura judía.

Según Artzyeli, este tipo de actos no solo perjudican la imagen de Chile, sino que tampoco contribuyen a la causa palestina ni afectan directamente a Israel.

“Con sus acciones, la Comunidad Palestina de Chile no contribuye en nada a la causa palestina, ni siquiera afecta a Israel, y solo perjudica la imagen y el nombre de Chile“, comentó.

A pesar de su crítica, el embajador finalizó su mensaje con un gesto conciliador hacia el mandatario chileno y el anuncio de su paternidad: “Le deseo salud y que pueda vivir en tiempos de paz”.