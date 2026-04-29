Exministro Elizalde arremete contra plan de Reconstrucción Nacional: “Es la reforma más regresiva desde la dictadura”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, se sumó este miércoles a las críticas del Partido Socialista (PS) contra el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno y aseguró que la iniciativa “coarta la soberanía popular”.

En conversación con Radio13C, la exautoridad comentó que desde la oposición “tenemos una opinión muy crítica respecto de la esencia de lo que representa este proyecto y, por lo demás, así lo han señalado economistas que han dado cuenta de la implicancia que esto puede tener”.

En especial, se refirió a la medida que busca rebajar el impuesto corporativo de un 27 % a un 23 % para incentivar la inversión privada, y explicó que esta se basa en una “hipótesis que ha sido descartada muchas veces por la realidad de que la rebaja de impuestos genera un crecimiento económico lo suficientemente potente para compensar la recaudación. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo”.

Asimismo, recalcó que, en caso de que el proyecto de ley no tenga éxito, los futuros gobiernos no podrían corregir la iniciativa en un período de 25 años.

“Si la apuesta de Quiroz falla, en 25 años no se puede solucionar, se coarta la soberanía popular. Un futuro gobierno que quiera corregir eventualmente un mal diseño o una mala proyección sobre la base de este proyecto de ley, simplemente no lo puede hacer”, advirtió.

Agregó que “cuando se ha planteado que uno de los principales desafíos es avanzar en la convergencia fiscal, es decir, que exista coincidencia entre ingresos permanentes y gastos permanentes, pues este proyecto va en la línea contraria, concentrando y transfiriendo recursos a los sectores más acomodados de la sociedad chilena sin ninguna compensación a cambio”.

Por último, sostuvo que el proyecto de ley que tiene como objetivo reactivar la economía chilena “va en contra de todo lo que se ha hecho en democracia desde el año 90 en adelante y es la reforma más regresiva desde 1984, cuando estábamos en dictadura”.