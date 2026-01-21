Tras anuncio del gabinete: Elizalde aborda traspaso de mando y futuras ministras de Kast

Si bien el ministro del Interior remarcó que es respetuoso de las decisiones del futuro mandatario, hizo alusión a algunos de los nombramientos del gabinete.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el traspaso de mando de cara al 11 de marzo tras el nombramiento del gabinete del presidente electo José Antonio Kast.

Y es que el anuncio dejó diversas reacciones en torno a Trinidad Steinert, quien renunció a su cargo en la Fiscalía Regional de Tarapacá para asumir la cartera de Seguridad Pública.

Así, el titular de Interior remarcó que es respetuoso de las decisiones que tome el futuro mandatario y que no le corresponde opinar sobre ello, aunque sí hizo alusión al secreto bancario.

Sobre Steinert, remarcó: “No voy a comentar. Valoro una declaración que hizo respecto a la necesidad de levantar el secreto bancario”.

Esto, porque en marzo de 2025 la entonces fiscal dijo en CNN Chile que estaba a favor del levantamiento del secreto bancario y que la medida facilitaría el trabajo para el Ministerio Público.

En la cartera de la Mujer, a partir del 11 de marzo será encabezada por Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC).

Su nombre genera controversia en algunas organizaciones feministas, ya que participó de protestas en el Congreso cuando se legislaba respecto a la ley de aborto en tres causales.

En ese sentido, Elizalde indicó que “el Gobierno ha actuado sobre convicciones y ha presentado proyectos de ley para abrir el debate público”.

Cuando se le consultó si es posible que se pueda retroceder en derechos de las mujeres, por ejemplo, reiteró que no opinará sobre las decisiones del futuro gobierno y afirmó: “Vamos a ver cuál es la agenda que se lleva adelante”.