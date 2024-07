“No merecen estar en la coalición”: Terremoto en el oficialismo tras defensa del Partido Comunista al triunfo de Maduro

Parlamentarios de Socialismo Democrático han emplazado al PC luego que algunas de sus autoridades han defendido el proceso con el cual el CNE -organismo controlado por chavistas- proclamó a Nicolás Maduro triunfador de las elecciones presidenciales.

La crisis en el oficialismo se agudiza. Esto luego que parlamentario de Socialismo Democrático han emplazado al Partido Comunista (PC) por las declaraciones que algunos de sus militantes y autoridades han emitido en defensa del proceso electoral que dio por ganador a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela.

Durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por chavistas- declaró al líder del régimen ganador en los comicios de ayer. Esto luego de un extenso silencio por parte del organismo, lo que ha levantado sospecha tanto en líderes políticos de oposición del país caribeño, como en la comunidad internacional.

De hecho, desde el Gobierno de Chile, a través del presidente Gabriel Boric, y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, han manifestaron que no reconocerán el triunfo hasta tener transparencia y la veracidad de los votos.

A este pronunciamiento se han sumado fuerzas oficialistas, incluido el Frente Amplio (FA). Sin embargo, personeros comunistas han criticado lo expresado, como lo hizo el diputado Boris Barrera.

Terremoto en el oficialismo

Con el pasar de las horas la molestia contra el PC se ha agudizado. Por ejemplo, en la mañana, el senador del Partido Por la Democracia (PPD) Ricardo Lagos Weber dijo que tomar una postura respecto a la situación “no es un tema de ser consecuente con el Gobierno, sino de creer en la democracia”.

“Por eso, me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche está bien, que eso es lo que hay que hacer”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario indicó que sus declaraciones no son una exigencia ni ultimátum, “pero cómo caminamos juntos si algunos creen que lo de Maduro está bien hecho. Se me hace difícil compartir eso”.

“Entonces, yo esperaría que fueran cambiando rápido. ¿Qué señal damos si estamos apoyando este tipo de regímenes? ¿Qué señal nos damos a nosotros mismos? El Partido Comunista sufrió persecución, tiene muertos, torturados y desaparecidos. Y está avalando un régimen como el de Maduro, que expulsa ciudadanos, que no permite que la gente vaya a observar”, añadió.

Una opinión similar expresó horas después el senador socialista Juan Luis Castro: “El pueblo se ha pronunciado en Venezuela, no puede el Gobierno de Maduro tapar el Sol con un dedo, ni violar la democracia y los derechos civiles de las personas. Son demasiados años, más de lo que estuvo Pinochet en Chile”.

“Por lo tanto, basta. Y quienes hoy día, desde Chile, avalan ese fraude electoral, no merecen estar en nuestra misma coalición, porque el propio presidente Boric y la Cancillería han impugnado estos resultados y no van a validar nada hasta que no esté acreditado el verdadero resultado de la elección en Venezuela”, continuó.

De este modo, Castro le hizo un llamado directo al PC: “Si van a estar con Maduro, le están dando la vuelta a la democracia. Y en Chile, eso genera no una incomodidad, genera una contradicción, y al otro lado está respaldando una dictadura que pretende negarle el triunfo y la victoria a la ciudadanía en ese país. Eso es incompatible”.

“Y yo quiero ser claro en esto: aquí la definición del Partido Comunista y otros sectores complacientes con Maduro, llegó a un punto crítico, porque eso afecta la convivencia también política en nuestro país en una coalición donde tiene que haber definiciones y no ambigüedad”, agregó.

El pueblo se ha pronunciado en Venezuela. Maduro no puede violar la democracia y los derechos civiles. El presidente Boric y la cancillería han impugnado los resultados. Quienes avalan el fraude en Chile, no pueden estar en nuestra coalición.#Venezuela #VenezuelaLibre pic.twitter.com/fxotHeSyyZ — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) July 29, 2024

Por su parte, el diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic manifestó que, a su juicio, el Partido Comunista tiene que reflexionar si está con la posición del Gobierno o con el régimen de Maduro.

“Yo hago un llamado al Partido Comunista a que no sea el único de la coalición que siga defendiendo a este régimen, que ya ha dado muestras clarísimas de no tener ningún compromiso democrático. Creo que el Partido Comunista, sinceramente, tiene que acompañar al presidente Boric en la posición que ha tomado, que es la posición razonable”, sentenció.

No se debe reconocer el resultado sospechoso de Venezuela hasta que hayan más antecedentes, la posición del Presidente de la República y el gobierno es la correcta. Chile con el resto del mundo han solicitado una auditoría electoral, debemos esperar más información. pic.twitter.com/qCK5qjIyfx — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) July 29, 2024

Respuesta del PC

En medio de las críticas, se le consultó al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la situación.

“Cada partido define si está o no está (en el pacto oficialista), no otro partido”, sostuvo. “¿Quién tiene la titularidad para definir eso?”, cuestionó, añadiendo que “cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargados de los otros”.

“Tenemos razones en Chile, sobre Chile, en política y propuestas para Chile que explican nuestra pertenencia”, zanjó.