Elecciones 2025: ¿Cómo se asignan los escaños parlamentarios con el Método D’Hondt?

La renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y la elección de 23 nuevos senadores se definirán mediante el sistema proporcional D’Hondt, mecanismo que determina cuántos escaños obtiene cada lista según su votación válida.

En las elecciones de este domingo, el país definirá a los 155 nuevos integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados y a 23 senadores, cuyos cargos se asignarán mediante el Método D’Hondt, el sistema proporcional vigente en Chile.

Mientras la Cámara Baja se renueva por completo cada cuatro años, el Senado se elige por mitades debido a sus periodos de ocho años. En esta ocasión votan las regiones impares: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

El objetivo del sistema D’Hondt es asegurar un reparto proporcional de los escaños entre las listas y pactos que compiten en cada distrito o circunscripción. Para ello, se consideran solo votos válidos y se realizan divisiones sucesivas que permiten ordenar los resultados y asignar los cupos disponibles. Luego, los candidatos más votados dentro de las listas ganadoras son proclamados por el Tricel.

Ejemplo del Método D’Hondt

En un distrito con 4 escaños, tres listas obtienen:

Lista A: 90.000 votos

Lista B: 70.000 votos

Lista C: 30.000 votos

Aplicando las divisiones del método, los cuatro valores más altos se reparten así:

90.000 (A)

70.000 (B)

45.000 (A)

35.000 (B)

Resultado: