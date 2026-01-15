El historial de Violencia Intrafamiliar protagonizado por los hijos de Julia Chuñil: La habían amenazado desde hace más de una década

Durante la formalización de los imputados por el asesinato de la mujer, el Ministerio Público aseguró que "la violencia no era un hecho aislado, sino que persistente y conocido que ya había sido alertado por el sistema de justicia penal".

Durante la audiencia de formalización de los cuatro imputados por el asesinato de Julia Chuñil, el Ministerio Público dio a conocer la hipótesis del contexto en el que se produjo su deceso, en noviembre de 2024.

En dicha causa, la Fiscalía presentó la acusación contra tres de sus hijos -por el delito de parricidio– y contra su exyerno, por el delito de homicidio calificado.

La abogada del Ministerio Público, Daniela Ávila, reveló una serie de situaciones de Violencia Intrafamiliar que se produjeron en los últimos años y que fueron protagnozidados por los hijos de Julia Chuñil, los que fueron registrados en el sistema de justicia.

Desde la Fiscalía se indicó que “podemos encontrar una serie de hechos que permiten situarnos en un contexto real, porque no es un hecho aislado el que ocurrió con Julia Chuñil, sino que son hechos que vienen desde hace años atrás“.

“Por lo tanto, la violencia no era un hecho aislado, sino que persistente y conocido que ya había sido alertado por el sistema de justicia penal“, aseguró el Ministerio Público.

El primer antecedente presentado data de 2014, cuando Chuñil fue víctima de amenazas en contexto de Violencia Intrafamiliar.

La situación se repitió dos años después, en 2016, cuando se volvió a repetir la agresión.

Ese mismo año, también se produjo otro episodio de VIF entre dos hermanos del núcleo familiar, el que quedó consignado como un episodio de lesiones menos graves.

Otro antecedente revelado por la parte acusadora, es que también en 2016 ocurrió un homicidio en ese hogar. En esa ocasión, el hijo de Julia Chuñil, José Luis Troncoso Chuñil mató a otro sujeto, hecho por el cual fue condenado y enviado a la cárcel.

Un último antecedente quedó registrado en 2022, cuando se produjo una nueva denuncia en este caso contra su hija, Jeannette Troncoso Chuñil.