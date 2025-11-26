Don Francisco revela cancelación de debate histórico tras negativa de Kast a participar: Se habría enterado el martes

El conductor confirmó que el programa "Las dos caras de la moneda" no se realizará por primera vez en más de 20 años, luego de que el candidato republicano decline la invitación.

Mario Kreutzberger, Don Francisco, manifestó su sorpresa ante la cancelación del tradicional debate presidencial “Las dos caras de la moneda” tras la negativa de José Antonio Kast a participar.

El conductor reveló que “ayer me avisaron que no se iba a hacer”, refiriéndose al martes 25 de noviembre, destacando que ya se había preparado para moderar el espacio. Kreutzberger subrayó que en más de dos décadas nunca había enfrentado un rechazo similar por parte de un candidato presidencial.

El principio de equilibrio

Aunque no interpreta la decisión como personal, atribuyó la ausencia a la estrategia comunicacional de Kast. Respecto a realizar el programa solo con Jeannette Jara, el presentador fue categórico: “sería un desequilibrio”, argumentando que perdería esencia al requerir paridad entre candidatos.

Según reportó Bío Bío Chile, Don Francisco reafirmó su compromiso de neutralidad en coberturas políticas, descartando adaptar el formato que por años simbolizó la confrontación electoral televisada. La cancelación marca un precedente en la historia de los debates presidenciales chilenos.