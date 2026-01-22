DMC emite alerta por posibles tormentas eléctricas en Los Lagos y Aysén: ¿Cuándo podrían ocurrir?

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
Se pronostica que el fenómeno se producirá en algunas zonas de ambas regiones.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén.
De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de inestabilidad atmosférica.
El fenómeno se dará durante la tarde de este jueves 22 de enero.
Afectará principalmente las zonas:
La DMC indicó que con el aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
También llamó a la población a mantenerse informada en caso de efectuar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
#Aviso A24/2026: [22/ene 09:52] Probables Tormentas Eléctricas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén https://t.co/ZgDR0aYR2d pic.twitter.com/ycemY1ksA4
— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 22, 2026
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.