DMC emite alerta por posibles tormentas eléctricas en Los Lagos y Aysén: ¿Cuándo podrían ocurrir?

Por CNN Chile

22.01.2026 / 11:42

Se pronostica que el fenómeno se producirá en algunas zonas de ambas regiones.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén.

De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de inestabilidad atmosférica.

Tormentas eléctricas: ¿Cuándo serán?

El fenómeno se dará durante la tarde de este jueves 22 de enero.

Afectará principalmente las zonas:

  • Región de Los Lagos: Cordillera Austral
  • Región de Aysén: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte y Patagonia Subandina Norte

La DMC indicó que con el aviso “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

También llamó a la población a mantenerse informada en caso de efectuar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

