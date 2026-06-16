Diputados UDI impulsarán comisión investigadora por eventual tráfico de niños haitianos en 2025

Durante este martes, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Natalia Romero y Mario Olavarría, anunciaron que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara luego de conocer antecedentes contenidos en un preinforme de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó eventuales irregularidades en el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

“Estamos frente a una situación nunca antes vista en Chile. El informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores. Lo primero que necesitamos esclarecer es dónde están estos niños, quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control”, señaló la parlamentaria Romero.

Por su parte, su par Olavarría sostuvo que “los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su facultad fiscalizadora. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso”.

Ante el caso, los diputados subrayaron que “esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia”, y agregaron que dentro de las obligaciones del Estado está determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente involucrado.

En cuanto a la arista política, adelantaron que iniciarán conversaciones con parlamentarios de distintos sectores para reunir las firmas necesarias y constituir una Comisión Investigadora que permita establecer cómo ocurrieron estos hechos, identificar las fallas institucionales y proponer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el país.

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