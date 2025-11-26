Diputado electo excabo Zamora genera controversia por video de militares y promesa de “limpiar las calles” si gana Kast

Sebastián Zamora, electo bajo cupo republicano y absuelto en el caso Pío Nono, compartió un controversial video con una escena militar y la leyenda: "Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles".

El diputado electo por el distrito 7 de la Región de Valparaíso, Sebastián Zamora, generó una nueva controversia al compartir un polémico video en su perfil personal de Instagram durante la jornada del martes.

Zamora, quien fue electo como independiente en cupo del Partido Republicano, borró posteriormente el contenido que hacía referencia al candidato presidencial José Antonio Kast.

La publicación, originalmente un contenido conjunto de las cuentas polilla.chile y republikastdechile, consistía en un recorte de la película Warfare donde se veía a hombres con vestimenta militar portando armas, bajo el texto: “Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles”.

Aunque la historia se mantuvo en línea por cerca de 14 horas, el contenido fue eliminado del perfil de Zamora durante la jornada del martes, antes de que desapareciera automáticamente de la plataforma.

Este miércoles, la misma página que lo posteó originalmente también lo borró.

Distintas figuras del oficialismo, como el diputado Luis Cuello y Jorge Brito, manifestaron su molestia con el material y lo calificaron como algo “penoso” e incluso un “llamado a abandonar el Estado de Derecho”.