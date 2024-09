Mellado niega presión para retirar apoyo a acusación constitucional contra Carroza: “No hay ningún texto ni fundamentos”

La diputada Camila Flores (RN), junto a otros parlamentarios, acusaron presión desde la oposición para el retiro de firmas de la AC contra el ministro Mario Carroza. Su par de partido descartó esas declaraciones y afirmó que él no ha visto "los fundamentos escritos", como ocurrió con las acciones presentadas contra los otros jueces de la Corte Suprema.

En medio de las acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco, la oposición también buscó presentar una en contra del supremo Mario Carroza.

Sin embargo, la acción se cayó porque no logró obtener las firmas necesarias, ya que, de acuerdo a lo que acusó la diputada Camila Flores (RN) habrían existido presiones desde la derecha para el retiro de los respaldos. La acción contra Carroza surgió debido a que algunos parlamentarios señalaron que debiera ser sometido a un juicio político por posible influencia en nombramientos de notarios.

Uno de los mencionados, que habría presentado su firma y luego la habría retirado, es el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado.

¿Qué dijo Mellado?

Desde el Congreso, el parlamentario afirmó a CNN Chile que no firmó nada porque “no hay acusación hasta el momento. No hay ningún texto hecho, ni siquiera fundamentos sobre ese hecho (…) Uno evalúa hechos concretos, y hasta el momento hoy miércoles no hay nada, entonces es imposible hablar sobre supuestos que no son”.

Consultado sobre si no fue presionado -como afirmó Flores-, Mellado respondió: “No, por favor. Ustedes me conocen, de presión absolutamente nada, pero de papel no hay nada”.

Luego, en torno a una eventual acusación contra Mario Carroza, el parlamentario dijo que los diputados tienen dicha facultad en caso de dar cuenta de notable abandono de deberes.

Sin embargo, en este caso particular, el parlamentario de Renovación Nacional afirmó: “Yo no he visto los fundamentos escritos, como los vi a través de lo que hizo la bancada en la semana del 18, donde iban adelantando los fundamentos”.

Cuando se le preguntó nuevamente si es que no había dispuesto su firma para la AC y si no fue presionado, señaló: “Yo no fui presionado por nadie, obviamente yo quiero ver los fundamentos solamente, jurídicos, porque eso es actuar con seriedad en este tema. Yo lamento las declaraciones, porque este es un tema que una vez que los papeles estén claros, ahí recién se presentan, pero no se anuncian semanas sin tener ningún fundamento, ningún papel debajo”.