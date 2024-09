Parlamentarios de oposición acusan presión desde su sector para retirar firmas de acusación constitucional contra Mario Carroza

Fue durante la tarde de este martes que parlamentarios de derecha anunciaron la presentación de la acción contra Carroza; y si bien en un comienzo se habían obtenido 10 firmas, la mañana de este martes bajaron a 5. Los diputados señalaron que quienes retiraron sus respaldos tendrán que dar las explicaciones correspondientes.

Este miércoles los diputados Camila Flores (RN), Johannes Kaiser (ind-PSC), Cristián Labbé (UDI), Christian Matheson (ind-Evópoli) y Leonidas Romero (ind-RN), acusaron presiones desde la derecha para el retiro de las firmas de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza.

¿Qué pasó?

En medio de los cuestionamientos a los magistrados Sergio Muñoz, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco por el denominado Caso Audios, y contra quienes se presentaron AC en el Congreso, a medidados de septiembre la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, planteó que Carroza también debiese ser sometido a un juicio político por posible influencia en nombramientos de notarios.

La parlamentaria argumentó sus dichos a raíz de una publicación de junio pasado de Ciper, en donde se señaló que el juez habría incidido en algunas designaciones. Esto ante chats que tendría con el exministro de las cortes de Apelaciones de Santiago y Copiapó, Juan Poblete.

Así las cosas, durante la tarde de este martes, diputados de oposición anunciaron la presentación de la acción contra Carroza. Si bien en un comienzo se habían obtenido 10 firmas, la mañana de este martes bajaron a 5.

¿La razón? Supuestas presiones de la derecha para el retiro de los respaldos.

Así lo afirmó la diputada Flores en un punto de prensa desde el Congreso: “Me gustaría que la prensa pudiese conversar con las jefaturas de bancada de los distintos partidos, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano, para saber por qué ellos han presionado para que estos parlamentarios retiren sus firmas de la acusación constitucional”.

Por su parte, el diputado Labbé aseguró que él mantiene su firma, y que buscarán y persuadirán a otros parlamentarios “para que se sumen a esta acusación constitucional contra Carroza”.

“Los partidos verán si se quieren sumar o no se quieren sumar. Pero lo que no puede pasar en este Congreso es que existan algunos ministros que son acusables y otros que no, ese es el tema”, añadió.

También apuntó a que con la presentación de las AC se piden “explicaciones políticas” y saber por qué existió un posible tráfico de influencias.

Los parlamentarios fueron consultados sobre quiénes serían esos diputados que retiraron las firmas, pero no entregaron ningún nombre.

“No voy a vender a quienes no quisieron firmar, ellos son autónomos y ellos darán las explicaciones”, afirmó Labbé.

Sin embargo, se sabe que algunos de ellos serían Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Miguel Mellado y Miguel Becker.

Mientras que su par, Johannes Kaiser, manifestó que hay un “nombramiento político de magistrados” que ha llevado a alianzas que “nosotros estamos viendo ahora, rinden ciertos frutos, la protección de ciertos magistrados que nosotros creemos que debiesen estar siendo acusados constitucionalmente también”.

En relación con quiénes serían los parlamentarios que bajaron sus firmas, Kaiser dijo: “Son de público contenido, de público dominio, por lo tanto, no se entiende la reticencia para apoyarnos en una acción que sí puede que toque también intereses de la derecha, pero que necesariamente tiene que realizarse para el mejor interés de nuestro país”.

De todos modos, dijo que seguirán buscando respaldos para levantar la AC contra Carroza, “también en sectores de Gobierno si es necesario”.