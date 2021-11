El diputado Gabriel Silber (DC) envió un oficio de fiscalización a Contraloría solicitando una investigación por intervencionismo electoral en contra el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

Durante una entrevista con T13, Ossa se refirió a los dichos de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, tras votar a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera.

“No le ha trepidado la mano para buscar la inestabilidad en época electoral, la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar, como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso”, dijo.

Ossa continuó señalando que “de sus dichos me quedo con que ella no cumplió con lo que en la franja le señaló a todos los chilenos, que era que no le deseaba al resto ser parte de una operación política como ella sostiene que lo fue”.

A días que la Contraloría exigió prescindencia electoral al Gobierno! Ministros de Piñera intervienen en grosera campaña contra @ProvosteYasna ! https://t.co/VkYsWM30HB — Gabriel Silber SENADOR RM (@gabrielsilber) November 17, 2021

Silber manifestó que estos comentarios de la autoridad de Gobierno“expresan una opinión política en contra de una candidata presidencial, en pleno periodo de campaña y en su etapa más crítica, por ser la última semana antes de las elecciones”.

“Estas expresiones buscan poner en duda el compromiso de una candidata presidencial en materia de orden público, haciendo incluso una mención expresa a su franja televisiva”, afirmó el parlamentario.

Silber recalcó que estos dichos se asemejan a los del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a Yasna Provoste y Gabriel Boric de la violencia ocurrida durante el aniversario del 18-O.

“Resulta preocupante que las autoridades de Gobierno continúen entregando opiniones políticas, en el contexto del periodo de campaña y con la clara intención de afectar a una o varias de las candidaturas presidenciales y parlamentarias de determinado sector político, abusando de su autoridad e imagen institucionales”, concluyó el legislador.