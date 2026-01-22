DGAC recuerda prohibición de volar drones en zonas donde operen aeronaves que combaten incendios forestales

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
La institución remarcó que dicha prohibición se basa en las normativas aeronáuticas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recordó la prohibición del uso de drones en las zonas de emergencia por incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.
En un comunicado, la entidad abordó el uso de drones en medio de los incendios: “Está totalmente prohibido volar drones/RPAS en áreas donde operen aeronaves que se encuentren realizando extinción de incendios forestales”.
Dicha prohibición se basa en las siguientes normativas aeronáuticas:
La DGAC “vela por la seguridad de las operaciones aéreas que se realizan en el espacio aéreo nacional y, especialmente, en medio de la emergencia de incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país”, indicó la institución.
En relación al uso de drones/RPAS en las zonas de emergencia por incendios forestales, la Dirección General Aeronáutica Civil comunica:@biobio @Cooperativa @chvnoticias @24HorasTVN @meganoticiascl @Emol @elmostrador @elsurcl @ladiscusioncl @cronicachillan_ @ElResumenCL pic.twitter.com/hfXhIR4wvN
