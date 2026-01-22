DGAC recuerda prohibición de volar drones en zonas donde operen aeronaves que combaten incendios forestales

La institución remarcó que dicha prohibición se basa en las normativas aeronáuticas.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) recordó la prohibición del uso de drones en las zonas de emergencia por incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

En un comunicado, la entidad abordó el uso de drones en medio de los incendios: “Está totalmente prohibido volar drones/RPAS en áreas donde operen aeronaves que se encuentren realizando extinción de incendios forestales”.

Dicha prohibición se basa en las siguientes normativas aeronáuticas:

DAN 91.102 Aeronaves Pilotadas a Distancia: (i) Durante la operación de una aeronave pilotada a distancia quedará prohibido: (11) Operar en las áreas donde se combate un incendio por medio de aeronaves tripuladas

DAN 151.103 Condiciones de Operación: (g) Un piloto a distancia durante la operación de un RPA no podrá: (14) Operar en las áreas donde se combate un incendio por medio de aeronaves tripuladas.

La DGAC “vela por la seguridad de las operaciones aéreas que se realizan en el espacio aéreo nacional y, especialmente, en medio de la emergencia de incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país”, indicó la institución.