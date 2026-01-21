País pudahuel

Detienen a sujetos tras intentar sobornar a carabineros en Pudahuel: Les ofrecieron $36 mil

Por CNN Chile

21.01.2026 / 12:25

El conductor del auto no mantenía licencia de conducir y el vehículo circulaba con su documentación vencida.

Dos hombres fueron detenidos por el delito de soborno, luego de ofrecer dinero a personal de Carabineros en medio de un control preventivo en la comuna de Pudahuel (Región Metropolitana).

La situación ocurrió mientras los funcionarios realizaban fiscalizaciones vehiculares, cuando controlaron un auto que iba con dos ocupantes.

Al revisar la documentación, constataron que el conductor no tenía licencia de conducir y el auto circulaba con documentación vencida.

De ese modo, los carabineros señalaron a los ocupantes que les cursarían las multas correspondientes y que el vehículo sería sacado de circulación.

En ese momento, el conductor y su acompañante ofrecieron una suma de $36.000 en efectivo para evitar las sanciones.

Tras ello, ambos fueron detenidos de forma inmediata.

Los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público.

