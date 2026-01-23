Sería la líder de la banda: Detienen a carabinera activa por robo a Brinks en Rancagua

La funcionaria fue aprehendida este jueves y quedó vinculada como cabecilla del grupo involucrado en el asalto de agosto de 2024, cuyo botín alcanzó los $12 mil millones. Con esta detención, el número de imputados llega a 21.

La investigación por el millonario robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua registró este jueves un nuevo avance con la detención de una funcionaria de Carabineros en servicio activo, quien estaría sindicada como la líder de la organización criminal responsable del atraco.

De acuerdo con los antecedentes conocidos por varios medios, se trata de una carabinera de 47 años, que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales.

¿Cuál fue el nuevo hallazgo de las autoridades sobre el robo de Brinks en Rancagua?

“En el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la Institución, se ha dispuesto la desvinculación de una Sargento que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales”, afirmaron mediante un comunicado de prensa de la Prefectura Cachapoal.

La uniformada fue detenida en la capital regional de O’Higgins y permanece a disposición de la justicia, a la espera de su control de detención, programado para este viernes en el Tribunal de Garantía de Rancagua.

Desde Carabineros informaron que, en coordinación con el Ministerio Público y el Departamento de Asuntos Internos, se resolvió su desvinculación inmediata de la institución.

“La medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”, sostuvieron.

La detención fue confirmada también por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien indicó que se trata de una investigación en curso, por lo que los detalles del procedimiento y los cargos específicos serán expuestos durante la audiencia de control.

“Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad“, añadio.

Detalles del caso

El robo a la sucursal de Brinks ocurrió el 16 de agosto de 2024 y permitió a la banda sustraer cerca de $12 mil millones. Con la captura de la carabinera, el número de imputados en la causa asciende a 21.

Pese a los avances en el proceso investigativo, la mayor parte del dinero robado aún no ha sido recuperado: hasta ahora, solo se han encontrado más de $200 millones, los que estaban enterrados en el sector de Punta de Tralca.