Disparo a menos de 10 metros, heridas en el tórax y la pierna: Los detalles de la nueva formalización contra Claudio Crespo

Este martes, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al excomandante de Carabineros, Claudio Crespo, por presuntos apremios ilegítimos cometidos durante las protestas de octubre de 2019, en el marco del estallido social.

Tras la audiencia, el tribunal dictó medidas cautelares contra Crespo, que incluyen el arraigo nacional, la prohibición de portar armas de fuego y la orden de no acercarse a la víctima.

La denuncia contra Crespo, presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2021, detalla cómo el exuniformado habría disparado a menos de 10 metros de distancia a un ingeniero de 32 años, identificado como M.Z.E., quien se encontraba regresando a su hogar tras una jornada laboral.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas en la zona de Plaza Italia.

Según el relato presentado por la Fiscalía, M.Z.E. caminaba por el puente Pío Nono cuando se encontró con un grupo de manifestantes dispersos.

En ese momento, el ingeniero se quedó detenido en una esquina del puente, cuando fue alcanzado por Crespo, quien, según el Ministerio Público, disparó directamente hacia él con una escopeta antimotines, hiriéndolo en el tórax y en la pierna izquierda.

El testimonio de la víctima asegura que al ver que iba a ser impactado, intentó cubrirse el rostro, pero no pudo evitar los perdigones.

Tras ser alcanzado por el disparo, M.Z.E. sufrió heridas graves, lo que desencadenó la querella presentada por el INDH.

La Fiscalía también destacó que Crespo, como jefe de servicio, estaba a cargo de todos los dispositivos de Carabineros en la zona, lo que implicaría un mayor grado de responsabilidad en el incidente.

Crespo se defiende: “Es una persecución”

Después de la formalización, Claudio Crespo reiteró su versión de los hechos, calificando las acusaciones como parte de una “persecución penal”.

Aseguró que en el día de los hechos, el 24 de octubre de 2019, él no era el único carabinero con escopeta antimotines.

“Había más de 20 carabineros con escopetas antidisturbios”, indicó, desmintiendo las declaraciones del Ministerio Público, que afirma que él fue el único responsable de los disparos.

Crespo también cuestionó las medidas cautelares impuestas en su contra, señalando que no conoce a la víctima y que la solicitud de no acercarse a ella no tiene fundamento.

“Después de cinco años de los hechos, que me vengan a imputar dos causas nuevas, yo creo que es una persecución”, afirmó tras la audiencia.

La formalización de este nuevo caso es parte de un proceso judicial más amplio que involucra a Crespo, quien ya está siendo investigado por su responsabilidad en el caso del ataque que dejó ciego a Gustavo Gatica, otro de los episodios emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del estallido social.