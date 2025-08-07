Desde 2026 Chile impartirá Paleontología como carrera por primera vez: ¿Dónde y cómo se podrá estudiar?

La iniciativa surge en respuesta al creciente interés por esta disciplina, que ha ganado visibilidad y producción científica en la última década.

En un paso inédito para las ciencias naturales en el país, Chile contará por primera vez con una carrera universitaria en Paleontología, la que será impartida por la Universidad de Atacama a partir del año académico 2026.

El anuncio responde al creciente interés de estudiantes, investigadores y profesionales por esta disciplina, que ha experimentado un desarrollo sostenido en la última década.

Karina Buldrini, curadora de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, señala que “en años anteriores no se percibía que en Chile se hiciera paleontología, pero hoy el escenario es distinto. Hay más producción científica y más personas interesadas en investigar o trabajar en el área”, recogió El Mercurio.

Una estructura académica innovadora

La carrera forma parte del plan de Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Atacama y tendrá una duración total de cuatro años.

Durante los dos primeros, los estudiantes cursarán un programa común, tras lo cual podrán escoger una mención entre astronomía, medio ambiente, recursos naturales o paleontología.

Philippe Moisan, paleobotánico y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de dicha universidad, detalla que “al completar los cuatro años, el estudiante obtendrá su licenciatura en ciencias con la mención elegida”.

Lo distintivo del nuevo programa, afirma Moisan, es su enfoque interdisciplinario que equilibra contenidos de Biología y Geología, algo poco frecuente en los planes de estudio tradicionales.

“Generalmente, los paleontólogos en Chile vienen formados desde una de esas dos áreas, lo que marca su perfil. Aquí, por primera vez, tendrán una formación integrada desde el inicio. Esta propuesta solo existe en Argentina dentro de la región”, puntualizó.