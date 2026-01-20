Desde 1990: Los cinco ministros que menos tiempo duraron en el cargo

Como sea, más allá de eso, también está la otra vereda: Los secretarios de Estado que, por diversos motivos, no lograron permanecer mucho tiempo en el cargo. De hecho, hay uno que duró solo 72 horas como ministro.

El próximo 11 de marzo, José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile y no lo hará solo, estará acompañado de un grupo de ministros que serán los encargados de instalar el gobierno durante los primeros meses.

La experiencia política establece que muchos de ellos no llegarán al final del periodo, aunque existe la posibilidad de que más que alguno engrose la lista de 39 secretarios de Estado que lograron sobrevivir un periodo presidencial completo.

Como sea, más allá de eso, también está la otra vereda: Los secretarios de Estado que, por diversos motivos, no lograron permanecer mucho tiempo en el cargo. De hecho, hay uno que duró solo 72 horas como ministro.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado duró tan solo 54 días en la Segpres (4 de junio 2020 – 28 de julio 2020), quien salió tras el traspié en el Congreso de la aprobación del retiro del 10%.

La lista la continúa Macarena Santelices, también en Piñera II, que alcanzó a estar 34 días en el cargo (6 de mayo 2020 – 9 de junio 2020) y que lo dejó en medio de la polémica por algunos dichos del pasado, en una época donde surgieron muchos mensajes en X. Mientras que en Bachelet II, Jorge Insunsa logró permanecer 27 días en la Segpres.

Uno de los casos más bullados fue el de Mauricio Rojas, en el Ministerio de Cultura: Solo 4 días (9 de agosto 2018 – 13 de agosto 2018). Cargo que debió dejar producto de polémicas declaraciones sobre el Museo de la Memoria.

Finalmente, el ministro que menos tiempo ha durado, formalmente, ha sido Fernando Echeverría Vial (Energía, Piñera I). Echeverría dejó el cargo, tras solo 3 días, argumentando “conflicto de interés”.