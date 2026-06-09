“Nos ha costado muy caro”: Desbordes apunta a subarriendos tras grave incendio con derrumbe en Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, apuntó a la existencia de subarriendos irregulares en la comuna tras el incendio estructural registrado durante la mañana de este martes en el sector de Agustinas con Libertad.

La emergencia provocó el derrumbe de un inmueble, dejó al menos dos personas lesionadas con quemaduras y obligó a mantener cortado el tránsito en el perímetro, mientras Bomberos continuaba trabajando para controlar el fuego.

Consultado por la situación del inmueble afectado y de las personas damnificadas, Desbordes sostuvo que aún no existe un catastro definitivo, pero advirtió que en Santiago se repite una problemática vinculada al arriendo informal de piezas.

“Hay un problema grave de subarriendo”

El jefe comunal señaló que el municipio deberá verificar si el inmueble siniestrado funcionaba bajo esta modalidad, aunque indicó que algunos antecedentes preliminares apuntan en esa dirección.

“Aquí estamos llenos de inmuebles que tienen subarriendo, que no son legales. Cuesta mucho fiscalizar, porque obviamente uno no puede llegar y entrar a un inmueble privado”, afirmó.

Desbordes recalcó que todavía no puede asegurar que ese sea el caso específico de la propiedad afectada por el incendio.

“No puedo señalar a ciencia cierta que este es el caso, porque no tengo los antecedentes todavía hasta ahora, pero las personas que han ido saliendo del lugar, al parecer esa es la situación”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que este tipo de arriendos puede estar asociado a condiciones inseguras dentro de los inmuebles.

“Un subarriendo de habitaciones lamentablemente suele estar con instalaciones eléctricas deficientes y un largo etcétera, pero eso es lo que se va a verificar ahora”, agregó.

🔴 AHORA: video con registro de propiedad afectada por incendio y derrumbe, en calle Libertad y Agustinas, en la comuna de #Santiago, emergencia que atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/KT1q7vcC79 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 9, 2026

“Nos ha costado muy caro”

El alcalde llamó a vecinos y residentes de la comuna a denunciar de forma anónima situaciones de subarriendo irregular o condiciones de riesgo en viviendas del sector.

“En la comuna de Santiago tenemos muchos subarriendos y le pido a las personas que son colindantes, vecinos, que tengan esa información, que hagan la denuncia anónima a la Dirección de Seguridad”, señaló.

Desbordes sostuvo que el municipio ha realizado fiscalizaciones, clausuras y otras medidas, pero insistió en que el fenómeno es difícil de pesquisar sin denuncias previas.

“Estamos fiscalizando, estamos ordenando clausuras, estamos ordenando todas las medidas que corresponden a la Dirección de Obras, pero si no hay una denuncia, salvo casos demasiado evidentes, la verdad que son tantos que llegar e ingresar a fiscalizar no es fácil”, indicó.

El jefe comunal vinculó esta problemática con emergencias anteriores ocurridas en la comuna.

“Hay un problema grave de subarriendo. Suele tener instalaciones eléctricas precarias y nos ha costado muy caro la vida de un bombero, por ejemplo, este año”, afirmó.

Según Desbordes, ese voluntario murió en un incendio de características similares, por lo que llamó a prevenir nuevas tragedias asociadas a viviendas en condiciones inseguras.

Dos lesionados y riesgo de nuevos derrumbes

Respecto de la emergencia de este martes, el alcalde informó que hasta el momento se reportan dos personas lesionadas con quemaduras.

“Me señala el SAMU que son de segundo grado y están siendo atendidas”, dijo.

Además, afirmó que no existen antecedentes de personas atrapadas en los escombros ni al interior de inmuebles cercanos, aunque aclaró que esa información debe seguir siendo verificada por los equipos de emergencia.

“No hay ninguna información de personas atrapadas, ni en los escombros ni dentro de los dos inmuebles. Eso está corroborado con Bomberos y con Carabineros”, señaló.

#CNNChileRadio | Mario Desbordes, alcalde de Santiago, sobre incendio que provocó emergencia estructural en calle Agustinas: “No hay personas atrapadas por información que nos han dado bomberos y Carabineros”. pic.twitter.com/qjS3LGp56d — CNN Chile (@CNNChile) June 9, 2026

Desbordes también advirtió que existe riesgo de nuevos derrumbes en construcciones colindantes.

“Hay una fachada contigua al lado de acá que está a punto de derrumbarse también. Se podría ver un derrumbe en dos casas, en dos inmuebles contiguos”, explicó.