Desbordes acusa despido de exfuncionaria con cáncer y Crispi responde con decreto previo al cambio de mando de Boric en 2022

El alcalde de Santiago aseguró que una exfuncionaria de la Subdere fue desvinculada el 11 de marzo de 2022, pese a que había pedido mantenerla en el cargo mientras seguía su tratamiento médico. Miguel Crispi replicó con un documento fechado el 28 de febrero y anunció eventuales acciones legales.

Un cruce público entre Mario Desbordes y Miguel Crispi reactivó este jueves la controversia por la salida de una exfuncionaria de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) que enfrentaba un tratamiento contra el cáncer durante el cambio de mando de 2022.

La disputa comenzó luego de que el alcalde de Santiago publicara en X una dura acusación contra el exsubsecretario y también contra Giorgio Jackson, a propósito de un reportaje de Canal 13 que abordó el caso.

“Quedaron de analizar la solicitud. El 11 de marzo en la mañana, la echaron aún convaleciente”, escribió Desbordes, asegurando que había pedido mantener a la trabajadora hasta agosto para que pudiera completar su tratamiento.

Antes de asumir el gob de Boric, Eleonora estaba recién operada de su segundo cancer. Era jefa de división en Subdere. Hablé con los recién designados ministro Jackson y Subdere Crispi, pidiendo que la mantuvieran como profesional a contrata solo hasta agosto, para terminar su… https://t.co/MJ7bLhECJ0 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 24, 2026

La respuesta de Crispi

Poco después, Miguel Crispi respondió en la misma red social y rebatiendo la versión del jefe comunal.

“Sabes bien que la renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gobierno anterior”, señaló.

Además, sostuvo que días después de asumir lo llamó personalmente para abordar el tema y que, en esa conversación, Desbordes le habría dicho que la situación laboral de la exfuncionaria ya estaba resuelta.

“No entiendo la polémica que intentas armar”, agregó.

En medio del intercambio, Crispi adjuntó un decreto exento de la Subdere fechado el 28 de febrero de 2022, en el que se consigna la aceptación de la renuncia voluntaria de Eleonora Espinoza Hernández, entonces jefa de división del organismo.

El documento establece que la salida tendría efecto a contar del 11 de marzo de ese año, fecha en que se produjo el cambio de mando presidencial.

Mario, sabes bien q la renuncia fue puesta a disposición y aceptada el 28 de febrero por el gob anterior. Días después de asumir, cuando recibí tu mensaje te llamé personalmente, me dijiste que su situación laboral ya estaba resuelta. No entiendo la polémica que intentas armar. pic.twitter.com/CvLR3M0JIG — Miguel Crispi (@ludovic_mig3734) April 24, 2026

Tras la respuesta del exsubsecretario, Desbordes volvió a contestar en X y acusó a Crispi de no decir la verdad sobre la cronología de las conversaciones.

“Señor Crispi, a usted y al señor Jackson los llamé semanas antes del cambio de mando. Con ambos conversé la situación en detalle, y ambos quedaron de revisar lo pedido”, escribió.

El jefe comunal también negó haberse comunicado con Crispi solo después de que asumiera el nuevo gobierno.

“No es cierto que me comunique con usted ‘días después de asumir’. Por favor no mienta, mejor hubiera sido guardar silencio como hizo su compañero”, agregó.

Señor Crispi, a usted y al señor Jackson los llamé semanas antes del cambio de mando. Con ambos conversé la situación en detalle, y ambos quedaron de revisar lo pedido. No es cierto que me comunique con usted “días después de asumir”. Por favor no mienta, mejor hubiera sido… https://t.co/gwIxbBK8Q8 — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) April 24, 2026

El comunicado posterior de Crispi

Horas más tarde, el exsubsecretario difundió una declaración pública en la que reforzó su postura y cuestionó directamente el reportaje que dio origen al debate.

“Su renuncia fue presentada y luego aceptada formalmente el 28 de febrero de 2022 por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del gobierno saliente”, indicó.

Crispi también afirmó que durante el proceso de traspaso nunca fue informado formal ni informalmente sobre la situación médica de la funcionaria.

Junto con ello, acusó que las imputaciones en su contra carecen de fundamento y anunció que evalúa iniciar acciones legales por daño a la honra.