Martín Buscaglia vuelve a Chile con dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

Los shows se realizan en el marco de los 20 años del álbum El evangelio según mi jardinero (2005), uno de los discos centrales de su catálogo, además de la conmemoración de tres décadas desde su debut discográfico con Llevenlé (1995).
Buscaglia adelantó que los conciertos incluirán canciones de distintas etapas de su trayectoria y parte de material nuevo, con un trabajo discográfico que, según su propio anuncio, busca grabar durante el año.
En una de las declaraciones asociadas a esta visita, el músico explicó el enfoque del formato: “Tocar solo con la guitarra es como cantar en la ducha. Igual de desnudo, igual de limpio”.
La microgira en Chile contará con la apertura del músico chileno Pablo Joaquín, quien se encuentra presentando su disco Tintinea y participa en la banda Catalina y las Bordonas de Oro.
El histórico dirigente de la Democracia Cristiana —exministro, exsenador y expresidente del partido— será el primer invitado del ciclo de entrevistas en profundidad que se estrena el domingo 19 a las 22:00 horas por CNN Chile.