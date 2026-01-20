Delincuente muere tras intento de turbazo a vivienda de funcionario de Carabineros en Quilicura

Un delincuente murió y otros dos resultaron heridos luego de un intento de robo registrado durante la madrugada de este martes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, hecho que fue repelido por un funcionario de Carabineros al interior de su vivienda.

Un sujeto murió en medio de un turbazo ocurrido en el sector de Valle Lo Campino, en Quilicura, hasta donde llegaron al menos cuatro sujetos para concretar un robo en un domicilio.

El hecho ocurrió cerca de las 6:00 horas en un domicilio del conjunto habitacional ubicado en la calle Andalucía Sur.

Al ingresar al inmueble, los individuos se encontraron con que en su interior se encontraba un oficial de Carabineros, quien se percató de la situación mientras dormía.

Ante el riesgo para su integridad, el funcionario utilizó su arma de fuego y efectuó disparos contra el grupo, logrando herir a tres de los involucrados.

Uno de ellos falleció en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, específicamente al SAPU de Quilicura y al SAPU de La Pincoya.

Personal de emergencia confirmó el deceso del delincuente en el exterior del domicilio. En tanto, se realizan diligencias para dar con el paradero del cuarto sujeto que habría participado en el intento de robo, quien se mantiene prófugo.

Por ahora, se investiga el desarrollo exacto de los hechos y si la banda efectuó disparos durante el incidente.