Delegado del Biobío alerta por avance del incendio Trinitarias y foco reactivado en Tomé: “Tiene una extensión de 30 kilómetros”

En CNN Chile Radio, el delegado presidencial del Biobío afirmó que el estado de excepción y el toque de queda permitieron una noche sin detenidos ni incidentes, y detalló que la prioridad operativa se concentra en Trinitarias, Rancho Chico, Bellavista en Tomé y el incendio Rucahue Sur en Laja.

El delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, advirtió que el incendio de Trinitarias y Rancho Chico continúa como la emergencia de mayor magnitud en la zona, con una extensión que alcanza los 30 kilómetros, y confirmó preocupación por una reactivación de focos en Tomé, además del avance del fuego en Laja y puntos sensibles en Florida.

En entrevista con CNN Chile Radio, Pacheco sostuvo que el despliegue derivado del estado de excepción constitucional permitió una madrugada sin incidentes asociados al toque de queda. “No tuvimos ninguna persona detenida durante la restricción, toque de queda durante la madrugada, y eso permite asegurar hoy día que los esfuerzos estén todos bien concentrados en el combate todavía de emergencias y en las ayudas a las familias”, señaló.

Los focos prioritarios: Trinitarias, Tomé, Laja y Florida

El delegado afirmó que el incendio de Trinitarias y Rancho Chico sigue como la principal preocupación. “Este incendio que costó la vida de nuestros compatriotas, que costó las viviendas de todo el patrimonio material de muchos compatriotas, tiene una extensión ahora de 30 kilómetros”, dijo, junto con indicar que el trabajo de control se mantiene tanto en el frente como en la cola del incendio, con Conaf, brigadistas y Bomberos.

En paralelo, explicó que durante la noche surgió inquietud por una emergencia en Tomé, en el sector Bellavista, por imágenes que generaron impacto pese a que no hubo afectación de viviendas. Según explicó, Conaf pondrá prioridad operativa en ese punto para evitar que se abra un nuevo foco en un área compleja.

Pacheco atribuyó una mejora relativa en las condiciones de la costa a una “ventana meteorológica”, con menor viento y alta recuperación de humedad en el borde costero. En ese marco, sostuvo que la humedad en algunos sectores llegó hasta 90% y que el viento medio cercano a 15 kilómetros por hora ayudó a sostener una mejor condición durante la madrugada.

Sin embargo, advirtió que esas condiciones no se replican del mismo modo hacia el interior. “Lamentablemente, solo están las mejores condiciones en la costa”, afirmó, y mencionó la preocupación en la provincia de Biobío por altas temperaturas y el ingreso de viento puelche.

En esa línea, destacó el incendio Rucahue Sur en Laja como otro punto crítico, con riesgo para zonas más pobladas y cercanas a centros urbanos. “Es una zona más poblada, parte rural, pero también está aledaña a centros urbanos y es por eso la preocupación”, explicó, añadiendo que se reforzó el despliegue para sostener apoyo terrestre y, si mejora la visibilidad, facilitar el uso de recursos aéreos disponibles.

Catastro, FIBE y albergues: más de 800 personas

Respecto del impacto habitacional, Pacheco indicó que se trata de un proceso en desarrollo, pero recogió la referencia realizada por el Presidente Gabriel Boric sobre más de mil viviendas con algún tipo de afectación en la zona. En ese contexto, afirmó que el objetivo inmediato es avanzar con la ficha FIBE para dimensionar pérdidas y acelerar apoyos.

“Esperamos que en la jornada de mañana pudiéramos partir con la ficha FIBE, porque creo que va a ser muy relevante para las personas”, señaló, explicando que se ha convocado a funcionarios para cubrir la aplicación, considerando que parte del personal pertenece a las mismas comunas afectadas.

Sobre la respuesta de emergencia, el delegado afirmó que hay más de 800 personas albergadas en 11 recintos, con servicios básicos y alimentación asegurados. Además, indicó que existen apoyos específicos para niños y niñas mediante kits gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Llamado a canalizar ayuda y evitar entorpecer el combate

En relación con la ayuda ciudadana y la coordinación con organizaciones, Pacheco pidió canalizar aportes en centros de acopio definidos, para evitar aglomeraciones de vehículos y mantener vías despejadas para el trabajo de primera respuesta. Mencionó, entre otros puntos, la habilitación de espacios de acopio por parte del Gobierno Regional y organizaciones sindicales, con coordinación del Ministerio de Desarrollo Social para distribuir la asistencia en las comunas.

Finalmente, el delegado reiteró que la prioridad se mantiene en el combate del fuego y en sostener condiciones de seguridad que permitan, en paralelo, avanzar en ayudas tempranas y preparación del proceso de reconstrucción.