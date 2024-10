Defensa afirma que Monsalve “está confiado” y “reitera su inocencia” tras querella por violación en su contra

Tras la querella interpuesta por violación contra el exsubsecretario del Interior, la defensa de Monsalve, representada por María Inés Horvitz, exconsejera del CDE, se reunió con el fiscal Armendáriz.

Este lunes, los tres abogados que integran la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunieron con Xavier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, tras la querella ingresada por violación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Este es el primer encuentro de la defensa de Monsalve con el fiscal Armendáriz en el Centro de Justicia. Los juristas a cargo de la causa son María Inés Horvitz, exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, junto a Cristin Arias y Lino Disi, ambos del estudio Arias De la Maza Pavlic.

Al salir de la reunión, Horvitz comentó que esta “fue la primera reunión con los fiscales. Simplemente, conversamos sobre las cosas propias entre fiscales y abogados defensores”.

Consultada sobre si el exsubsecretario Monsalve ya hizo su declaración ante Armendáriz, aclaró que aún no se ha llevado a cabo y confirmó que, hasta el momento, no existe una fecha específica. También dejó en claro que, mientras no se tenga acceso a todos los antecedentes de la investigación, no se presentará de manera voluntaria.

Además, descartó una reunión entre el padre de la denunciante y Monsalve.

Respecto al estado del exsubsecretario del Interior, comentó: “Se encuentra muy bien, está tranquilo y confiado en su inocencia”.