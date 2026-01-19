País incendios forestales

Decretan alerta roja para la comuna de Temuco por incendio forestal

Por CNN Chile

19.01.2026 / 16:20

Desde Senapred detallaron que el incendio abarca una superficie de 0,01 hectáreas, desarrollándose cercano a sectores habitados.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Temuco, en la Región La Araucanía, debido a un incendio forestal.

Detalles del incendio en Temuco

Según la información entregada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio abarca una superficie de 0,01 hectáreas, desarrollándose cercano a sectores habitados.

Desde el Senapred detallaron que, en consideración a estos antecedentes y con base en la información técnica proporcionada por Conaf, es que decidieron decretar la alerta desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Mencionaron que con esta declaración de Alerta Roja, se “movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sinapred. De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

