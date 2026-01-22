Declaran alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por tormentas eléctricas

La medida estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por tormentas eléctricas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó el “probable desarrollo de tormentas eléctricas” durante la tarde de este jueves en la Cordillera Austral.

La Dirección Regional del Senapred Los Lagos, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró la alerta que estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten debido al aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, agregaron.