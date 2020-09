Esta jornada Hernán Calderón Salinas envió un oficio al Cuarto Juzgado de Garantía solicitando recalificar la querella en contra de su hijo, Hernán Calderón Argandoña, dejando atrás el parricidio frustrado y pidiendo que se califique como lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.

El caso ha estado marcado por supuestas presiones de parte de la defensa de Nano. Audios de conversaciones entre Calderón padre y un colega revelaron que la querella por abusos sexuales de parte de la pareja de Nano en contra de su suegro habría sido un método para hacer cambiar de parecer al abogado.

Ahora, es la declaración de la hermana del imputado, Raquel Calderón Argandoña, la que suma nuevos antecedentes a la profunda trama detrás del caso.

“Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano”, comienza la declaración de Kel ante el tribunal.

“He sido testigo de las conversaciones y exigencias de la defensa de mi hermano Hernán Calderón. Primero, trataron de manipularlo emocionalmente, insistiendo en los riesgos que corría mi hermano en la cárcel, le señalaban que podía pasar frío, hambre, que estaba muy mal, que incluso mi hermano se iba a suicidar”.

Estos escenarios habrían causado angustia en Calderón padre, según relata Kel, pero que a fin de cuentas sabía que la única solución era que Nano “asumiera la responsabilidad de sus actos”.

Así, continúa explicando que su padre recibió numerosos llamados de Cristián Opazo, con quien conversa en los audios revelados. “Incluso le señalaba en estas llamadas que la querella por abuso sexual era falsa y la estaban utilizando como estrategia para disuadirlo“, asegura la egresada de derecho.

Lee también: Sin televisión, leyendo y hablando con su mamá: Gendarmería relató cómo pasa los días Nano Calderón

“El 26 de agosto lo visitó el abogado de mi hermano, el señor Mario Vargas, y derechamente le dijo que si se unía a las pretensiones de la defensa ellos iban a limpiar su imagen con una campaña comunicacional y que si no lo hacía lo destruirían mediáticamente“, afirmó Kel.

Sobre la relación entre Calderón y la pareja de Nano, Rebeca, la joven comentó que revisó las conversaciones de WhatsApp que sostuvieron ambos, que eran constantes debido a los episodios de violencia Calderón Argandoña.

“Incluso en múltiples ocasiones mi papá le decía que terminara la relación porque eran demasiado los episodios de violencia entre ellos. Y ahí me di cuenta que los chat que la defensa publicó o filtró apropósito de la querella por abuso sexual estaban descontextualizados, publicaban conversaciones parciales, eliminando textos para armar conversaciones distintas“, declaró.

Además, la recalificación del delito que se le imputa a Nano también habría venido de parte de su defensa, según Kel. Así, tras desistir en la querella por abusos el 2 de septiembre, Raquel Argandoña llegó junto al abogado Vargas un par de días después al departamento de Calderón padre, instancia en que adelantaron que tenían una segunda querella lista con una supuesta víctima a quien ya tendrían comprada con un departamento.

“Ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involicraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A. y que no había forma de que a ella ‘la dieran vuelta’ porque ya había aceptado un departamento en Las Condes“, afirmó Raquel.

Y continúa: “Mi papá está sufriendo mucho no sólo por su hijo sino que por todos los ataques comunicacionales que me han hecho a mí y que me pueden seguir haciendo, la defensa de Hernán siempre amenazó mucho con utilizar el movimiento feminista a su favor, ellos decían ‘basta con que presentemos la querella y las feminazis se van a hacer cargo de ti'”.

Finalmente, Raquel asegura que no sólo teme por la vida de su padre, sino también por la suya y la de la otra hija de Hernán Calderón, e incluso a su madre, Raquel Argandoña.

“Él ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda. Y la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad y no seguir tapando lo que hace, así nunca se mejorará“, remata.