Declaración de Renta 2026 vence el 30 de abril: Multas de hasta el 300% y esta plataforma digital que busca evitar errores

El plazo final para presentar la Declaración de Renta 2026 expira el próximo 30 de abril, según el calendario oficial del SII. La normativa establece que deben declarar quienes obtuvieron en 2025 ingresos anuales por sobre $11.265.804 —salvo que provinieran de un único empleador—, así como los trabajadores con múltiples pagadores durante el ejercicio.

También están obligados los independientes que emitieron boletas de honorarios y optan por cobertura previsional, junto con los contribuyentes que solicitaron el Préstamo Solidario en 2021, porque en este ciclo vence la última cuota del beneficio.

El ingreso al sistema requiere Clave Tributaria o Clave Única. Si la declaración resulta maliciosamente falsa o incompleta, el Código Tributario contempla sanciones que oscilan entre el 100% y el 300% del impuesto defraudado. La omisión simple también genera multas y recargos.

Declaridad.cl: Un análisis previo en lenguaje ciudadano

Para reducir los riesgos de una declaración confusa, la plataforma chilena Declaridad.cl revisa la propuesta del SII y el historial del usuario antes de que este acepte.

“Sabemos que el proceso es confuso pero con impactos económicos que pueden llegar a ser significativos. Por lo mismo creamos Declaridad, que permite a las personas entender antes de declarar, y así tomar una decisión informada y con el menor riesgo posible”, explica Jorge Lyon, desarrollador de la herramienta.

El sistema identifica posibles inconsistencias y las presenta en un lenguaje accesible.

“El objetivo de Declaridad.cl es entregar transparencia y ‘traducir’ un proceso vital pero engorroso, reducir riesgos de fiscalización y evitar eventuales sanciones, entregando a los contribuyentes mayor claridad y control sobre un proceso que, para muchos, sigue siendo complejo y difícil de interpretar”, agrega Lyon.

La plataforma se enrola con los datos del contribuyente y no guarda información fiscal sin autorización. Más información en el sitio web del SII.