Santiago Montt: De renunciar para asumir a Minería a ser el primer traspié del gabinete de José Antonio Kast

Por CNN Chile

20.01.2026 / 21:31

Si bien en un principio el rumor era que había problemas con la ministra de la Mujer, Judith Marín, todo cambió a las 21.12, cuando se oficializó para la prensa el listado final de ministros.

“Fui honrado de que me hayan pedido servir a mi país como Ministro de Minería”.

Con estas palabras, a través de un comunicado interno, el hasta hoy gerente general (CEO) de Los Andes Copper, Santiago Montt, informaba que asumiría como ministro de José Antonio Kast. 

Sin embargo, todo cambió durante el transcurso de la tarde. El ruido comenzó con la demora del envío, por parte del equipo de prensa de Kast, del listado definitivo de ministros.

¿La sorpresa? Pese a su comunicado y a que la misma empresa Andes Cooper confirmó su salida, Santiago Montt no apareció en el listado de ministros.

“Los Andes Copper anuncia que Santiago Montt ha sido designado como Ministro de Minería del gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast en Chile, y ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía”, afirmó la compañía.

Al final, Montt se convirtió en el primer traspié del futuro gobierno de José Antonio Kast.

