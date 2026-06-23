De Renovación Nacional al Partido de la Gente: Los diputados que rompieron filas y votaron en contra de la acusación constitucional contra el exministro Grau

Durante la tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por eventuales irregularidades, inconsistencias y una supuesta manipulación en los informes financieros y en los cálculos de la deuda pública durante su gestión.
La Sala respaldó el libelo acusatorio por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. Con ello, la acusación fue declarada admisible y su discusión continuará en el Senado.
Al interior del oficialismo, el Partido Republicano (REP) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) votaron de manera cohesionada a favor del libelo. Sin embargo, en Renovación Nacional (RN) y Evópoli hubo parlamentarios que se desmarcaron de sus bancadas y votaron en contra de la acusación constitucional.
En paralelo, en el Partido de la Gente (PDG) dos de sus 13 diputados también rechazaron el libelo acusatorio.
Los diputados que votaron en contra de la acusación constitucional
- Andrés Celis (Renovación Nacional)
- Ximena Ossandón (Renovación Nacional)
- Luis Pardo (Renovación Nacional)
- Diego Schalper (Renovación Nacional)
- Jorge Guzmán (Evópoli)
- Fabián Ossandón (Partido de la Gente)
- Eileen Urqueta (Partido de la Gente)
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