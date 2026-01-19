Damnificado por incendios en el Biobío usó despacho televisivo para informar que no podría asistir a su trabajo: “Lo material se recupera”

Un vecino del sector Punta de Parra, en Tomé, relató en un despacho televisivo la pérdida total de su vivienda a causa de los incendios forestales en el Biobío y aprovechó la instancia para informar públicamente que no podría asistir a su trabajo, al haber quedado sin medios de comunicación tras la emergencia.

Los incendios forestales que afectan a diversas comunas de la región del Biobío continúan dejando graves consecuencias para cientos de familias. En ese contexto, un despacho televisivo registró el testimonio de un vecino que perdió su vivienda y que aprovechó la transmisión para comunicar públicamente que no podría presentarse a trabajar.

El hecho ocurrió durante un enlace en vivo del matinal Mucho Gusto de Mega, mientras el equipo periodístico recorría el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, uno de los lugares más afectados por el avance del fuego. En el lugar, aún se observaban focos activos y extensas áreas completamente consumidas por las llamas.

Durante el reporte, el periodista mostró las ruinas de viviendas destruidas, entre ellas la de Luis, que perdió la totalidad de sus pertenencias. En medio de los escombros, el hombre relató que tanto él como su familia se encontraban a salvo y destacó que, pese a la magnitud de las pérdidas materiales, su prioridad era seguir adelante.

“Quería decirles a mis compañeros, a mi jefe, a mis amigos, que estamos bien, mi familia está bien. Lo material se recupera; mientras tengamos los pies, las manos buenas, podemos salir adelante y a darle con todo no más”, señaló.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos del despacho se produjo cuando Luis explicó que no tenía forma de comunicarse con su lugar de trabajo.

“Y decirle a mi empresa que no voy a poder llegar. No, no tengo cómo, perdí todo, el teléfono. Si me llaman, no tengo cómo comunicarme. Pedí este momento para poder decirles que no tengo cómo comunicarme y explicar la situación en la que estoy en estos momentos para entender eso”, señaló Luis.

Además de la destrucción de su vivienda, el damnificado lamentó la pérdida de sus mascotas: “Lo que me duele es perder a mis animales. Perdí mi gato. Pillé uno muerto y lo material se recupera”.

Finalmente, el vecino sostuvo que la reconstrucción será un proceso difícil no solo para él, sino para toda la comunidad afectada por los incendios en el Biobío, y reiteró que, pese a todo, se encuentra bien junto a su familia.