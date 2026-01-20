Cuenta regresiva para el gabinete de Kast: Test de drogas y revisión de antecedentes marcan la selección de ministros

La conformación del equipo ha estado sujeta a una serie de evaluaciones destinadas a asegurar perfiles técnicos, políticos y personales acordes a los estándares definidos por el presidente electo.

El diseño del futuro gabinete de José Antonio Kast entró en su etapa decisiva durante los últimos días, en medio de un proceso interno que se extendió hasta el fin de semana y que culminará con el anuncio oficial de los ministros este martes por la noche.

La conformación del equipo ha estado sujeta a una serie de evaluaciones destinadas a asegurar perfiles técnicos, políticos y personales acordes a los estándares definidos por el presidente electo.

Como parte de este trabajo, varios de los nombres considerados para asumir carteras ministeriales asistieron a encuentros en la sede del Partido Republicano. Allí se desarrollaron reuniones con integrantes del comando de Kast, que incluyeron entrevistas individuales, análisis de trayectorias profesionales y espacios de inducción para las funciones que eventualmente desempeñarán, recogió La Tercera.

Según explican desde el entorno del mandatario electo, el foco principal fue reducir al mínimo la posibilidad de controversias futuras, revisando en detalle antecedentes que pudieran generar cuestionamientos públicos.

Al mismo tiempo, se realizaron ajustes finales para asegurar que cada postulante se adecuara al perfil requerido por su eventual ministerio.

La coordinación de este proceso estuvo a cargo de un equipo liderado por los consejeros regionales Ignacio Dülger (Partido Republicano) y Álvaro Bellolio (UDI), quienes aplicaron los filtros establecidos por la Oficina del Presidente Electo.

Requisitos para integrantes del gabinete de Kast

Uno de los requisitos centrales fue la aplicación obligatoria de un examen de detección de drogas mediante análisis de pelo, condición que se impuso a todos los aspirantes sin excepción.

Desde la Oficina del Presidente Electo detallan que este test permite identificar consumo de sustancias durante un período más amplio y que un resultado positivo significaba quedar fuera automáticamente del proceso.

La mayoría de los futuros ministros ya habría sido sometida a este control.

Además, los postulantes fueron evaluados en aspectos administrativos y legales.

El proceso incluyó la entrega de información sobre eventuales conflictos de interés, antecedentes judiciales, causas abiertas, sumarios administrativos y deudas de distinta naturaleza, como pensiones de alimentos o compromisos financieros.

Desde el equipo de Kast enfatizan que existe una regla clara: ninguna persona con procesos judiciales vigentes o investigaciones en curso, especialmente vinculadas a corrupción u otros delitos, podrá formar parte del futuro gobierno.