País incendios forestales

Cuatro señales para evacuar de inmediato ante un incendio forestal, según Conaf

Por CNN Chile

19.01.2026 / 11:57

El organismo identificó cuatro alertas visuales y operativas que justifican abandonar el lugar sin esperar confirmaciones adicionales. Entre ellas, la orden de una autoridad o una Alerta SAE.

En un incendio forestal, definir el momento de evacuar puede marcar la diferencia. En ese contexto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) difundió cuatro señales que, según el organismo, justifican evacuar de inmediato para resguardar la vida propia y la de terceros.

Las 4 señales para evacuar de inmediato

Conaf enumeró estas señales como criterios para abandonar el lugar sin demora:

1. Si el humo se proyecta hacia donde estás.

2. Si el fuego se propaga hacia donde estás.

3. Si comienzan a caer cenizas y pavesas.

4. Si una autoridad lo indica.

Alerta SAE y órdenes de evacuación

Respecto del cuarto punto, la indicación de evacuar puede llegar por instrucciones directas de personal en terreno o mediante la Alerta SAE, que Senapred emite como mensaje masivo a teléfonos celulares en zonas definidas de riesgo.

En esa línea, el llamado institucional apunta a no postergar la salida cuando exista una orden formal de evacuación, y a priorizar la seguridad personal por sobre bienes materiales.

 

