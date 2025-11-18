País calama

Cuatro estudiantes terminan intoxicados tras consumir ketamina en escuela de Calama: Uno de ellos permanece hospitalizado

Por CNN Chile

18.11.2025 / 15:52

El colegio activó los protocolos de emergencia y suspendió a los estudiantes mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Autoridades educativas de Calama investigan un caso de intoxicación que afectó a cuatro estudiantes de la escuela D-37, ubicada en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, cuando personal del establecimiento detectó que un grupo de alumnos de séptimo y octavo básico presentaba síntomas de haber ingerido una sustancia ilícita.

El establecimiento informó que los cuatro alumnos fueron suspendidos mientras se esclarecen las circunstancias del consumo y se determina el tipo de medidas administrativas que corresponderán, recogió Radio Biobío.

Colegió llamó a emergencias

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Lincabur, los menores habrían consumido ketamina en el exterior del recinto escolar antes de ingresar a clases.

Ante la situación, el colegio solicitó asistencia médica inmediata y una ambulancia trasladó a los estudiantes a un centro de salud.

Uno de los afectados quedó internado debido a complicaciones asociadas a la intoxicación. Los otros tres fueron examinados y, tras ser estabilizados, entregados a sus padres.

