Cuatro estudiantes terminan intoxicados tras consumir ketamina en escuela de Calama: Uno de ellos permanece hospitalizado

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El colegio activó los protocolos de emergencia y suspendió a los estudiantes mientras se investigan las circunstancias del hecho.
Autoridades educativas de Calama investigan un caso de intoxicación que afectó a cuatro estudiantes de la escuela D-37, ubicada en pleno centro de la ciudad.
El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, cuando personal del establecimiento detectó que un grupo de alumnos de séptimo y octavo básico presentaba síntomas de haber ingerido una sustancia ilícita.
El establecimiento informó que los cuatro alumnos fueron suspendidos mientras se esclarecen las circunstancias del consumo y se determina el tipo de medidas administrativas que corresponderán, recogió Radio Biobío.
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Lincabur, los menores habrían consumido ketamina en el exterior del recinto escolar antes de ingresar a clases.
Ante la situación, el colegio solicitó asistencia médica inmediata y una ambulancia trasladó a los estudiantes a un centro de salud.
Uno de los afectados quedó internado debido a complicaciones asociadas a la intoxicación. Los otros tres fueron examinados y, tras ser estabilizados, entregados a sus padres.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.